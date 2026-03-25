Хотите удивить гостей простым блюдом? Эти фрикадельки из куриного фарша в сливочно-сырном соусе — мой секрет идеального званого ужина

Всего 30 минут от начала приготовления до подачи — и вы получаете фрикадельки с золотистой корочкой, пропитанные нежным соусом. Идеальный вариант, когда время ограничено, а желание порадовать себя или близких — нет.

Что понадобится

Куриный фарш — 500 г, яйцо — 1 шт., панировочные сухари — 30 г, сливки 20% — 200 мл, сыр пармезан (тертый) — 50 г, чеснок — 2 зубчика, лук репчатый — 1 шт., масло растительное — 2 ст. л., соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу, зелень петрушки (для подачи) — несколько веточек.

Как готовлю

Лук и чеснок мелко рубим. В глубокой миске соединяем куриный фарш, яйцо, панировочные сухари, половину подготовленного лука и чеснока.

Массу тщательно вымешиваем до однородности, солим и перчим по вкусу. Формируем из фарша небольшие фрикадельки одинакового размера.

Разогреваем в сковороде растительное масло и обжариваем фрикадельки со всех сторон до образования румяной корочки в течение 5–7 минут.

Добавляем в сковороду оставшийся лук и чеснок, слегка пассеруем до мягкости. Вливаем сливки, доводим до легкого кипения и уменьшаем нагрев.

Посыпаем блюдо тертым пармезаном, накрываем крышкой и томим на медленном огне около 10 минут, пока соус не загустеет, а сыр не расплавится. Подаем фрикадельки горячими, поливая сливочно-сырным соусом и украшая свежей петрушкой.

