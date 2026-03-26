Тонет в российской нефти: крах доллара — его выкидывают из мировой торговли

Индийские нефтепереработчики ведут расчеты за поставки российских энергоресурсов в обход доллара. Как сообщает Bloomberg, все чаще для этого используются валюты, альтернативные американской: дирхамы ОАЭ, китайские юани и прочие. Опрошенные NEWS.ru эксперты уверены: для властей США это очень тревожный сигнал. Могут ли доллар полностью вытеснить из мировой торговли и какая валюта способна полноценно его заменить — в материале NEWS.ru.

Как Индия отказывается от доллара

Нефтеперерабатывающие заводы Индии все чаще оплачивают поставки нефти из России дирхамами, юанями, а также гонконгскими и сингапурскими долларами. Источники Bloomberg утверждают, что сначала компании вносят на специальные зарубежные банковские счета индийские рупии, которые затем конвертируются в альтернативные валюты. Таким образом НПЗ стремятся снизить зависимость от доллара США, при этом проведение трансакций зависит от уровня комфорта конкретных банков.

Поиски альтернативы доллару начались на фоне временного разрешения, которое Вашингтон предоставил Нью-Дели на закупку российской нефти. Оно действует до 4 апреля и связано с масштабным сбоем в поставках углеводородов, который спровоцировал конфликт США и Ирана и из-за которого стоимость черного золота на мировых рынках превысила $100 за баррель.

НПЗ компании Indian Oil в Биджапуре Фото: Olaf Krüger/imageBROKER.com/Global Look Press

Американист Геворг Мирзаян в беседе с NEWS.ru отметил, что отказ от доллара при расчетах за нефть — крайне тревожный сигнал для США.

«Что бы ни рассказывал президент Дональд Трамп о своем великом флоте и военной мощи, один из ключевых инструментов американского глобального доминирования — все-таки доллар. Операции в этой валюте позволяют США контролировать их, отслеживать, блокировать „неугодных“. Соответственно, пока торговля нефтью идет в долларах, Штаты могут сохранять контроль и над ней», — подчеркнул политолог.

Что происходит с долларом

Индийские государственные корпорации с 2023 года проводили некоторые расчеты за российскую нефть в юанях, однако эта практика прекратилась из-за напряженных отношений с Китаем. Тем не менее частные компании продолжили использовать валюту КНР, а на фоне обострения ближневосточного конфликта к такой схеме вернулся и Нью-Дели.

Deutsche Bank недавно опубликовал аналитическую записку, в которой сказано, что война с Ираном стала для доллара настоящим испытанием на прочность. Аналитики финансовой организации полагают, что одним из долгосрочных последствий конфликта может стать дальнейший переход стран к операциям в юанях.

Директор Центра стратегической конъюнктуры Александр Воробьев в разговоре с NEWS.ru выразил мнение, что не за горами катастрофа для долларовой системы, выстроенной США.

«Дело даже не столько в том, что огромные объемы нефти продаются за другие валюты — например, российская в Индию или иранская в Китай. Тегеран вообще потребовал оплачивать все свои поставки в юанях. На самом деле нынешняя мировая валюта — нефтяной доллар, который базируется на нефти из стран Персидского залива. Арабы продают углеводороды за американские доллары, и затем деньги возвращаются в экономику Штатов через покупки облигаций, инвестиции в технологии или оружие. А Иран эту систему рушит», — указал эксперт.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Есть ли еще альтернативы доллару США

Согласно официальной статистике Международного валютного фонда, еще 20 лет назад на долю доллара приходилось свыше 70% всех мировых валютных резервов, однако сегодня эта цифра опустилась до 58%. В рабочем документе МВФ «Скрытая эрозия доминирования доллара» говорится: хотя главным претендентом на звание резервной валюты долгое время считался юань, пока он не стал полноценно заменять американские деньги.

Опрошенные NEWS.ru эксперты сходятся во мнении, что в мире давно назрела идея создания нового, независимого от США эквивалента доллару. Экономист Александр Разуваев считает: американская валюта в таком случае перестанет быть доминирующей и превратится просто в одну из основных. Он не исключил, что на рынок может выйти условный «евразийский евро».

«В принципе создание единой евразийской валюты обсуждалось еще в 2014 году, когда Россия, Белоруссия и Казахстан вступали в Евразийский экономический союз. Евразийский центральный банк думали разместить в Алматы. Потом начались санкции, и этот вопрос отложили. Но я в эту инициативу по-прежнему верю. Более того, тогда же в одном из интервью я предложил для евразийской валюты название — „алтын“. Хотя впервые эту идею озвучил еще первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своей знаменитой лекции в МГУ в 1994 году», — подчеркнул собеседник.

Президенты России, Белоруссии и Казахстана Владимир Путин, Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев (справа налево) на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе в Минске, 2014 год Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Воробьев в свою очередь не исключил, что новая мировая валюта могла бы и вовсе быть цифровой. При этом ее курс, по его мнению, должен быть привязан к нефти или другим энергоресурсам.

«Этот мировой эквивалент должен приниматься везде и инвестироваться по понятным правилам. Тут есть над чем подумать странам БРИКС и рассмотреть вопрос создания цифровой валюты в интересах определенного набора игроков и неподконтрольной США», — заключил эксперт.

