27 марта 2026 в 08:05

Тренер назвала лучшее упражнение для развития мышц рук

Лучшим упражнением для развития силы рук являются подтягивания, заявила NEWS.ru тренер загородного клуба «Лапино Фитнес» Ирина Мальцева. По ее словам, программу тренировок стоит строить от обратного, начиная с тяжелых многосуставных движений.

Большинство людей, которые хотят сильные руки, начинают с бесконечных сгибаний на бицепс перед зеркалом. Это работает, но крайне медленно и однобоко. Если цель — именно сила, программу стоит строить от обратного. Сначала тяжелые многосуставные движения, которые нагружают руки вместе со спиной и грудью, а уже потом точечная добивка бицепса и трицепса. Первое и самое мощное упражнение для силы — это подтягивания. Когда вы тянете тело к перекладине или рукоять к себе, бицепсы и предплечья работают под серьезной нагрузкой, при этом в связке с широчайшими мышцами спины, — пояснила Мальцева.

По ее словам, вторым обязательным упражнением должна быть горизонтальная тяга, которая не только нагружает локтевые сгибатели, но и укрепляет хват. Она добавила, что завершить базу необходимо отжиманиями, так как трицепс составляет две трети объема плеча и без этой нагрузки добиться сильных рук не получится.

Второе обязательное упражнение для развития силы рук — горизонтальная тяга, или гантели в наклоне, или штанги. Локтевые сгибатели здесь работают в полную амплитуду, а за счет стабилизации корпуса подключаются еще и предплечья с хватом, который часто становится слабым звеном, ограничивая силу рук. Третье — жимовое движение. Самый доступный вариант — отжимания. Они нагружают трицепс, переднюю дельту и грудные мышцы. Трицепс составляет примерно две трети объема плеча, поэтому, если хочется, чтобы руки были сильными, без жимовой работы не обойтись, — резюмировала Мальцева.

Ранее тренер Юрий Брабечан рассказал, что людям, желающим похудеть, не нужно ориентироваться на фитнес-часы при подсчете калорий. Он отметил, что подобные девайсы делают расчеты по усредненной формуле.

Дмитрий Бугров
Дмитрий Новиков
