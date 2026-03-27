27 марта 2026 в 09:12

В Подмосковье выдворят 60 выходцев из Азии и Латинской Америки

Сотрудники полиции в ходе рейда в Подмосковье выявили 60 выходцев из стран Азии и Латинской Америки, нарушивших миграционное законодательство, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области. Большинство из них привлечены к административной ответственности с последующим выдворением из страны.

В результате рейда 60 граждан из стран Азии и Латинской Америки привлечены к административной ответственности. В отношении 56 иностранцев, нарушивших сроки постановки на миграционный учет и сроки временного пребывания на территории РФ, составлены протоколы по статье 18.8 КоАП РФ, — сказали в пресс-службе.

В отношении всех нарушителей назначены штрафы в размере 5 тыс. рублей с последующим административным выдворением за пределы страны. Кроме того, в ходе мероприятий был задержан 28-летний уроженец ближнего зарубежья, находившийся в межгосударственном розыске за преступление, совершенное за пределами России. После проверки по ведомственным базам данных его поместили в изолятор временного содержания для дальнейшей процедуры экстрадиции.

Ранее полиция провела рейд в подмосковной Балашихе. Правоохранители проверили места, где обычно собираются приезжие: стройки, хостелы и район возле железнодорожной станции Ольгино. За время проверки на 129 выходцев из Центральной Азии составили 152 протокола о нарушениях.

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
