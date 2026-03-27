Подсчитан ущерб военной технике США на Ближнем Востоке WSJ: ущерб от повреждения американской техники на Ближнем Востоке достиг $3 млрд

Общий ущерб от повреждения американской военной техники на Ближнем Востоке оценивается почти в $3 млрд, пишет Wall Street Journal, ссылаясь на бывшего высокопоставленного представителя Пентагона по бюджетным вопросам Элейн Маккаскер. Речь идет о первых трех неделях боевых действий.

В перечень техники, которую Пентагон, вероятно, планирует заменить в рамках запроса на дополнительное финансирование в размере $200 млрд, направленного в Белый дом, входят истребители F-15E Strike Eagle, F-35A Lightning II. Также в список включены самолеты-заправщики KC-135 Stratotanker.

До этого спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон проинформировал, что его страна не планируют проводить наземную военную операцию на территории Ирана. По словам политика, усиление военного присутствия не следует путать с полноценным развертыванием наземной кампании.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о разочаровании в НАТО из-за отсутствия активных действий в ближневосточном конфликте. Такое заявление он сделал во время первого заседания кабинета после начала операции против Ирана, отметив, что за прошедшее время Альянс не предпринял никаких шагов.