27 марта 2026 в 09:07

Подсчитан ущерб военной технике США на Ближнем Востоке

WSJ: ущерб от повреждения американской техники на Ближнем Востоке достиг $3 млрд

Фото: Lars Penning/dpa/Global Look Press
Общий ущерб от повреждения американской военной техники на Ближнем Востоке оценивается почти в $3 млрд, пишет Wall Street Journal, ссылаясь на бывшего высокопоставленного представителя Пентагона по бюджетным вопросам Элейн Маккаскер. Речь идет о первых трех неделях боевых действий.

В перечень техники, которую Пентагон, вероятно, планирует заменить в рамках запроса на дополнительное финансирование в размере $200 млрд, направленного в Белый дом, входят истребители F-15E Strike Eagle, F-35A Lightning II. Также в список включены самолеты-заправщики KC-135 Stratotanker.

До этого спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон проинформировал, что его страна не планируют проводить наземную военную операцию на территории Ирана. По словам политика, усиление военного присутствия не следует путать с полноценным развертыванием наземной кампании.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о разочаровании в НАТО из-за отсутствия активных действий в ближневосточном конфликте. Такое заявление он сделал во время первого заседания кабинета после начала операции против Ирана, отметив, что за прошедшее время Альянс не предпринял никаких шагов.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экономист рассказал о прибавке к пенсии для работающих россиян в августе
Украинские военные целенаправленно ударили по двум школам
Джейкоб из «Сумерек» объявил, что станет отцом
ФАС выдала предупреждение производителю сырков «Б.Ю. Александров»
«Братья не по крови, а больше!» Боец СВО о фронте и возврате к мирной жизни
«Исторические достижения»: подпись Трампа впервые появится на долларах
Одна страна Евросоюза может оказаться под санкциями США
Захарова двумя словами описала нападение на Русский дом в Праге
Военный вертолет едва не столкнулся с пассажирским самолетом в США
Минздрав нашел связь между алкоголем и бесплодием
Афганистан заинтересовался российским топливом
Наступление ВС РФ на Харьков 27 марта: ситуация в Купянске, контратаки ВСУ
Азиатская страна ужесточит правила получения гражданства
Пожар охватил исправительную колонию под Магаданом
Раскрыты востребованные направления отдыха за рубежом на майские праздники
Ванная как граница дня: переход от активности к отдыху
Британия призвала союзников по НАТО готовиться к наихудшему сценарию
Премьер Италии Мелони после позора на референдуме заняла еще один пост
Аналитик указал на ловушку для США в Иране
Назван процент россиян, доверяющих Путину
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

