Две картошки и жареный лук: готовим биточки вкуснее любого фри — подаем с сырно-чесночным соусом

Всего две картофелины — и на столе румяная закуска, которая легко заменит картофель фри. Снаружи хрустящая корочка, внутри нежная текстура — просто, бюджетно и очень вкусно.

А если добавить жареный лук и подать с ароматным соусом — получается уже полноценное блюдо, от которого невозможно оторваться. Готовим картофельные биточки.

Ингредиенты: картофель — 400 г, крахмал — 3–4 ст. л., лук репчатый — 1 шт., соль и перец — по вкусу, масло для жарки.

Соус: плавленый сырок — 1 шт. (90–100 г), сметана — 2–3 ст. л., чеснок — 1 зубчик, зелень — небольшой пучок, соль — по вкусу.

Картофель очистите, нарежьте и отварите до мягкости, затем разомните в пюре. Добавьте соль, перец и крахмал, тщательно перемешайте до плотной массы. Лук нарежьте мелко и обжарьте до золотистого цвета — он добавит сладость и насыщенный вкус. Вмешайте жареный лук, сформируйте из картофельной массы небольшие лепешки. Обжарьте лепешки на разогретом масле с двух сторон до румяной корочки. Для соуса смешайте мягкий сырок со сметаной, добавьте измельченный чеснок и зелень.

