Лазанья без теста: как я обхитрила мужа с помощью баклажанов и фарша

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Если вы задаетесь вопросом, что приготовить из фарша, чтобы удивить семью и при этом не стоять у плиты полдня, у меня есть ответ. Забудьте о скучных котлетах и тяжелой пасте. Мы приготовим лазанью, где вместо привычного теста — нежные баклажаны, а секретный ингредиент добавит блюду свежести, которую вы точно не ожидаете.

Главная хитрость этого рецепта — инжир. Именно вяленый инжир (80 г) мы добавим в мясной соус. Он карамелизуется, придавая фаршу изысканную сладковатую ноту и невероятную глубину вкуса. Вам понадобятся:

  • крупные баклажаны (2 шт.),

  • жирный фарш (свинина + говядина, 500 г),

  • репчатый лук (1 шт.),

  • томаты в собственном соку (400 г),

  • твердый сыр (150 г),

  • рикотта (200 г),

  • орегано,

  • соль и перец.

Нарежьте баклажаны продольными пластинами толщиной 5 мм, посолите, чтобы ушла горечь. Обжарьте лук до золотистости, добавьте фарш, разбивая комочки. Когда фарш побелеет, влейте томаты, добавьте мелко рубленный инжир и орегано. Томите 15 минут. Обжарьте баклажаны на сухой сковороде-гриль до мягкости. В форму выкладывайте слоями: баклажаны, мясной соус, рикотту. Повторите 2–3 раза. Верх щедро посыпьте твердым сыром. Запекайте 25 минут при 200 °C.

Этот вариант отвечает на вопрос: что приготовить из фарша в новом, необычном ключе. Благодаря инжиру мясо раскрывается иначе, а отсутствие мучных листов делает блюдо невероятно легким.

  • Калорийность на 100 г: 165 ккал.

  • БЖУ: 11,2/8,8/7,1.

Ранее мы делились с вами рецептом завтрака, помогающего скинуть лишние килограммы.

Читайте также
Не по-флотски, а по-новому: как за 15 минут превратить фарш в шедевр
Семья и жизнь
Не по-флотски, а по-новому: как за 15 минут превратить фарш в шедевр
Пасхальный кулич на сливочном масле «Бриошь богача» — воздушный, пористый: не черствеет, не крошится
Общество
Пасхальный кулич на сливочном масле «Бриошь богача» — воздушный, пористый: не черствеет, не крошится
Лазанья для занятых: сочный слоеный пирог из лаваша и готового фарша
Семья и жизнь
Лазанья для занятых: сочный слоеный пирог из лаваша и готового фарша
Эту лазанью готовлю постоянно! Добавляю цукини и тыкву для нереальной нежности
Общество
Эту лазанью готовлю постоянно! Добавляю цукини и тыкву для нереальной нежности
Шоколад и тефтели — созданы друг для друга: убедитесь сами, вот рецепт
Семья и жизнь
Шоколад и тефтели — созданы друг для друга: убедитесь сами, вот рецепт
мясо
рецепты
фарш
лазанья
обеды
ужины
кулинария
баклажаны
Александра Вкусова
Самое популярное
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Общество

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

