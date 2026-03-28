Лазанья без теста: как я обхитрила мужа с помощью баклажанов и фарша

Если вы задаетесь вопросом, что приготовить из фарша, чтобы удивить семью и при этом не стоять у плиты полдня, у меня есть ответ. Забудьте о скучных котлетах и тяжелой пасте. Мы приготовим лазанью, где вместо привычного теста — нежные баклажаны, а секретный ингредиент добавит блюду свежести, которую вы точно не ожидаете.

Главная хитрость этого рецепта — инжир. Именно вяленый инжир (80 г) мы добавим в мясной соус. Он карамелизуется, придавая фаршу изысканную сладковатую ноту и невероятную глубину вкуса. Вам понадобятся:

крупные баклажаны (2 шт.),

жирный фарш (свинина + говядина, 500 г),

репчатый лук (1 шт.),

томаты в собственном соку (400 г),

твердый сыр (150 г),

рикотта (200 г),

орегано,

соль и перец.

Нарежьте баклажаны продольными пластинами толщиной 5 мм, посолите, чтобы ушла горечь. Обжарьте лук до золотистости, добавьте фарш, разбивая комочки. Когда фарш побелеет, влейте томаты, добавьте мелко рубленный инжир и орегано. Томите 15 минут. Обжарьте баклажаны на сухой сковороде-гриль до мягкости. В форму выкладывайте слоями: баклажаны, мясной соус, рикотту. Повторите 2–3 раза. Верх щедро посыпьте твердым сыром. Запекайте 25 минут при 200 °C.

Этот вариант отвечает на вопрос: что приготовить из фарша в новом, необычном ключе. Благодаря инжиру мясо раскрывается иначе, а отсутствие мучных листов делает блюдо невероятно легким.

Калорийность на 100 г: 165 ккал.

БЖУ: 11,2/8,8/7,1.

