Жителям Петербурга объяснили происхождение черной дымки над городом

Черная дымка, накрывшая небо над Санкт-Петербургом и Ленинградской областью, вызвана неблагоприятными метеоусловиями первой степени, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке» со ссылкой на комитет по природопользованию региона. Уточняется, что загрязнения скапливаются у земли.

Как уточнил канал, резкое изменение температуре препятствует подъему воздуха вверх. В результате в небе образуются застойные зоны. Обычно неблагоприятные погодные условия наблюдаются не больше двух дней. Однако в редких случаях они могут затянуться. Ожидается, что ситуация улучшится с приходом ветра или осадков.

Ранее в Ижевске заметили розовый снег. В Роспотребнадзоре пообещали проверить местный кирпичный завод. Предполагается, что на производстве были нарушены требования санитарного законодательства. В отношении завода уже составляли протокол по делу о загрязнении воздуха.

До этого в Стерлитамаке ввели режим неблагоприятных метеоусловий («черного неба»). В городе ожидалось ухудшение рассеивания загрязняющих веществ и их накопление в жилых районах.