23 марта 2026 в 09:54

В Стерлитамаке введен режим черного неба

В Стерлитамаке введен режим неблагоприятных метеоусловий («черного неба»), сообщает Telegram-канал Mash Batash. Ожидается ухудшение рассеивания загрязняющих веществ и их накопление в жилых районах.

Ограничения начали действовать с 20:00 и сохранятся до вечера следующего дня. По данным источника, в этот период выбросы промышленных предприятий и автотранспорта будут накапливаться в приземном слое воздуха, в том числе вблизи жилой застройки.

Ранее сообщалось, что арбитражный суд Северо-Кавказского округа отклонил жалобу компании «Каматрансойл», которая пыталась оспорить решение о выплате почти 50 млрд рублей в бюджет страны за загрязнение Черного моря. Вместе с фирмой «Кама Шиппинг» возместить ущерб экологии обязан и владелец танкера «Волгонефть-212». Поводом для разбирательства стала экологическая катастрофа в Керченском проливе, произошедшая во время мощного шторма в декабре 2024 года.

До этого Росприроднадзор добился взыскания 1 млн рублей с верфей в Астраханской области за загрязнение Волги. Проверка началась после информации о превышении загрязняющих веществ в донных отложениях ерика Бертюль.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

