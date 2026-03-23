В Стерлитамаке введен режим черного неба

В Стерлитамаке введен режим неблагоприятных метеоусловий («черного неба»), сообщает Telegram-канал Mash Batash. Ожидается ухудшение рассеивания загрязняющих веществ и их накопление в жилых районах.

Ограничения начали действовать с 20:00 и сохранятся до вечера следующего дня. По данным источника, в этот период выбросы промышленных предприятий и автотранспорта будут накапливаться в приземном слое воздуха, в том числе вблизи жилой застройки.

Ранее сообщалось, что арбитражный суд Северо-Кавказского округа отклонил жалобу компании «Каматрансойл», которая пыталась оспорить решение о выплате почти 50 млрд рублей в бюджет страны за загрязнение Черного моря. Вместе с фирмой «Кама Шиппинг» возместить ущерб экологии обязан и владелец танкера «Волгонефть-212». Поводом для разбирательства стала экологическая катастрофа в Керченском проливе, произошедшая во время мощного шторма в декабре 2024 года.

До этого Росприроднадзор добился взыскания 1 млн рублей с верфей в Астраханской области за загрязнение Волги. Проверка началась после информации о превышении загрязняющих веществ в донных отложениях ерика Бертюль.