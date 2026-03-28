28 марта 2026 в 11:35

Беру творог, муку и мед — и пеку булочки «Бусинки» с курагой и миндалем: без дрожжей, но выше кекса и нежнее бисквита

Беру творог, муку и мед — и пеку булочки «Бусинки» с курагой и миндалем, которые без дрожжей получаются выше кекса и нежнее бисквита.

Получается обалденная вкуснятина: румяные, золотистые булочки с нежной, чуть влажной текстурой, в каждой — сочные кусочки кураги и хрустящие лепестки миндаля, а мед придает легкую карамельную нотку.

Для приготовления вам понадобится: 400 г творога, 2 яйца, 100 г сливочного масла, 3 столовые ложки меда, 300 г муки, 1 чайная ложка разрыхлителя, 100 г кураги, 50 г миндальных лепестков, щепотка соли. Курагу залейте горячей водой на 10 минут, затем обсушите и нарежьте мелкими кусочками. Творог протрите через сито. Масло размягчите, взбейте с медом до пышности, добавьте яйца, затем творог, перемешайте.

Муку смешайте с разрыхлителем и солью, постепенно всыпьте в творожную массу, замесите мягкое тесто. Добавьте курагу и миндальные лепестки, перемешайте. Разделите тесто на 10–12 шариков, выложите на противень с пергаментом, слегка приплюсните. Выпекайте при 180°С 20–25 минут до золотистого цвета. Подавайте теплыми с чаем или молоком — эти булочки остаются мягкими даже на следующий день.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Пасхальный кулич на сливочном масле «Бриошь богача» — воздушный, пористый: не черствеет, не крошится
Александрийский кулич на топленом молоке — самый мягкий, душистый, с ярко-желтым мякишем
Никакой больше магазинной выпечки! 5 лучших рецептов домашних булочек
На Пасху готовлю фирменные булочки-завитушки — мягкие, ароматные и с нежным кремом внутри
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
рецепты
булочки
творог
кулинария
Мария Левицкая
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
