В МИД России сделали жесткое предупреждение Южной Корее из-за Украины

Россия будет вынуждена принять ответные меры в отношении Южной Кореи в случае поставок вооружений Украине, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко в интервью ТАСС. Замглавы дипведомства отметил, что Москва последовательно доносит до Сеула свою принципиальную позицию о недопустимости участия республики в прямых или косвенных поставках летального оружия Киеву.

Последовательно доводим до южнокорейской стороны по различным каналам принципиальную позицию России о недопустимости участия РК в прямой и опосредованной накачке летальным оружием киевского режима, в том числе в рамках инициативы PURL, — говорится в заявлении.

Ранее информированные источники сообщили, что США уведомили союзников о вероятных сбоях в поставках вооружений Украине в ближайшее время на фоне военной операции против Ирана. По данным собеседников, в первую очередь это касается ракет-перехватчиков для систем Patriot.

Кроме того, политолог Александр Рар выразил мнение, что Германия воздерживается от передачи Украине крылатых ракет Taurus, так как в Берлине осознали опасность прямого военного конфликта с Россией. По словам эксперта, именно Берлин и Лондон совместными усилиями превратили ВСУ в наиболее технически оснащенную армию Европы.