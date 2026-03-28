Сочинского чиновника задержали со взяткой в 3,5 млн рублей Главу департамента Сочи Рябцева задержали со взяткой в 3,5 млн рублей

Главу правового департамента администрации Сочи Романа Рябцева задержали со взяткой в 3,5 млн рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов Красноярского края. По версии следствия, к нему обратился коллега из другого департамента и попросил помочь передать земельный участок в бесплатное пользование для третьего лица.

Центральным районным судом г. Сочи рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Романа Рябцева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, — сказано в сообщении.

Рябцев признался в получении взятки и начал сотрудничать со следствием. Суд взял это во внимание и отправил его под домашний арест.

Помимо Рябцева, силовики задержали еще двух сотрудников администрации Сочи: вице-мэра города Евгения Горобеца и главу департамента муниципального земельного контроля Аслана Ачмизова. Их заподозрили в посредничестве при передаче взяток на сумму около 12 млн рублей. Также вице-мэр стал фигурантом дела о злоупотреблении полномочиями — по версии следствия, его дочь была оформлена на работу фиктивно.