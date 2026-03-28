Бойцы ПВО отразили атаку украинского «супероружия»

Средства противовоздушной обороны России уничтожили четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 385 беспилотников самолетного типа Вооруженных сил Украины, сообщили в Министерстве обороны РФ. Также были сбиты восемь управляемых авиабомб.

Ранее в пресс-службе Министерства обороны РФ сообщили, что за последние семь дней российские подразделения произвели шесть комбинированных ударов по украинской военной инфраструктуре: один массированный и пять серийных. Поражены мощности оборонных предприятий, а также энергетические объекты, обеспечивающие нужды Вооруженных сил Украины.

Кроме того, военный эксперт Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы России перенацелили удары на западные области Украины, поскольку Киев перемещает оборонные предприятия ближе к польской границе, стремясь укрыть их от атак. По словам аналитика, подобные действия представляют собой рядовую боевую практику российских подразделений, а не какое-либо исключительное явление.