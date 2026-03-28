Военкомы мобилизовали мужчину прямо в автобусе

В Киеве мужчину мобилизовали прямо из автобуса, несмотря на протесты пассажиров, сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале. По данным издания, инцидент произошел в районе Южного моста.

Его выволокли из маршрутки, несмотря на протесты пассажиров, — говорится в публикации.

Ранее работники ТЦК ворвались в ресторан и принудительно мобилизовали работников кухни. Группа мужчин с закрытыми лицами зашла в помещение и проигнорировала просьбу персонала предъявить документы.

Также в одном из сел Волынской области местные жители перекрыли дорогу автомобилю, в котором находились сотрудники ТЦК. Таким образом были сорваны планы по проведению мобилизации в населенном пункте.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские военкомы начали привлекать женщин, представляющихся волонтерами, для принудительной мобилизации мужчин в Херсоне. По словам главы региона, они обходят жилые дома под предлогом раздачи гуманитарной помощи.