Раскрыто местонахождение блогера Ремесло

Блогер Илья Ремесло продолжает находиться в Городской психиатрической больнице № 3 имени Скворцова-Степанова в Санкт-Петербурге, сообщает «Фонтанка». Накануне сообщалось, что его выписали.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что блогер Ремесло помещен в психиатрический стационар. Перед этим он критиковал ход СВО. Источники канала уточняют, что он находится в 16-м отделении петербургской Городской психиатрической больницы № 3 имени Скворцова-Степанова. Данное отделение, как отмечается в публикации, специализируется на лечении мужчин с впервые выявленными признаками психотических расстройств.

Также командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что связался с Ремесло после его критических постов об СВО и власти, предположив, что тот мог действовать под давлением или быть взломан. По его словам, до этого ему рассказали о возможном взломе канала Ремесло.

При этом сообщалось, что состояние Ремесло не критическое. Также писали, что из-за публичности пациента в больницу поступает много звонков.