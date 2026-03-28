ТРЦ в российском регионе опустел за секунды из-за тревоги

В краснодарском торгово-развлекательном центре «Галерея» была объявлена экстренная эвакуация, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на очевидцев. В здании на улице Головатого сработала пожарная сигнализация. Всех посетителей и персонал попросили покинуть помещения. К ТРЦ подъехали пожарные расчеты.

Некоторые из посетителей кинотеатра поделились впечатлениями о произошедшем. Они рассказали, что не смогли досмотреть фильм до конца, хотя сеанс был интересным. Люди потратили на билеты 600 рублей, но главным для них остается то, что все остались в безопасности. По их мнению, серьезного возгорания, скорее всего, не случилось, возможно, причиной стало задымление на фуд-корте.

Ранее в дагестанском городе Кизляре произошел крупный пожар в торговом центре. Возгорание началось в магазине одежды, расположенном на втором этаже. По предварительным данным, причиной стала неисправность электропроводки. Из окон здания вырывалось открытое пламя.

До этого на парковке столичного торгово-развлекательного центра «Щелковский» обнаружили предмет, вызвавший подозрение посетителей. На место вызвали специалистов оперативных служб.