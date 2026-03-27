27 марта 2026 в 12:01

Не тяжелая творожная Пасха: рецепт без масла, который не перегружает — вкусно и просто

Фото: D-NEWS.ru
Эта пасха — тот самый вариант, когда хочется чего-то легкого, но при этом вкусного и праздничного. Нежная, кремовая, с приятной сладостью и кусочками сухофруктов — получается очень сбалансированно. Отлично держит форму, красиво смотрится на столе и не перегружает после еды. Идеально, если хочется более «правильный» десерт без лишней тяжести.

Ингредиенты: творог 5% — 200 г, натуральный йогурт — 200 г, ряженка — 100 г, мед — 1 ст. л., орехи — по вкусу, сухофрукты — по вкусу, ванилин — по вкусу, подсластитель — по вкусу.

Сухофрукты (например, курагу) заливаем кипятком и провариваем около 5 минут, затем обсушиваем и измельчаем в блендере вместе с орехами. Творог смешиваем с подсластителем, добавляем йогурт и ряженку, доводим до однородной густой массы. Вмешиваем сухофрукты с орехами, добавляем мед и ванилин, тщательно перемешиваем.

Форму или пасочницу застилаем марлей, выкладываем массу, слегка утрамбовываем и убираем в холодильник до полного застывания. Затем аккуратно достаем, украшаем по вкусу — и подаем. Получается нежная, легкая пасха с насыщенным вкусом и приятной текстурой.

Ранее мы делились рецептом полезного завтрака за 5 минут. Вкусный сверток с начинкой и яйцом.

Проверено редакцией
Александрийский кулич на топленом молоке — самый мягкий, душистый, с ярко-желтым мякишем
Беру тесто, творог и изюм — и к Пасхе пеку стаю весенних жаворонков: краше любого кулича
Никаких больше сложных рецептов. Готовлю королевско-царскую пасху — нежнее пломбира и краше любой покупной
Пачка творога и горстка муки! Готовим сладкий хворост с сахарной пудрой
7 отличных идей для салатов: от «Розового фламинго» до необычной «Мимозы»
Пасха
творог
простой рецепт
десерты
Ольга Шмырева
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
