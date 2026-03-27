Не тяжелая творожная Пасха: рецепт без масла, который не перегружает — вкусно и просто

Не тяжелая творожная Пасха: рецепт без масла, который не перегружает — вкусно и просто

Эта пасха — тот самый вариант, когда хочется чего-то легкого, но при этом вкусного и праздничного. Нежная, кремовая, с приятной сладостью и кусочками сухофруктов — получается очень сбалансированно. Отлично держит форму, красиво смотрится на столе и не перегружает после еды. Идеально, если хочется более «правильный» десерт без лишней тяжести.

Ингредиенты: творог 5% — 200 г, натуральный йогурт — 200 г, ряженка — 100 г, мед — 1 ст. л., орехи — по вкусу, сухофрукты — по вкусу, ванилин — по вкусу, подсластитель — по вкусу.

Сухофрукты (например, курагу) заливаем кипятком и провариваем около 5 минут, затем обсушиваем и измельчаем в блендере вместе с орехами. Творог смешиваем с подсластителем, добавляем йогурт и ряженку, доводим до однородной густой массы. Вмешиваем сухофрукты с орехами, добавляем мед и ванилин, тщательно перемешиваем.

Форму или пасочницу застилаем марлей, выкладываем массу, слегка утрамбовываем и убираем в холодильник до полного застывания. Затем аккуратно достаем, украшаем по вкусу — и подаем. Получается нежная, легкая пасха с насыщенным вкусом и приятной текстурой.

