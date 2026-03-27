Пачка творога и горстка муки! Готовим сладкий хворост с сахарной пудрой

Хворост из творога: рецепт
Всего пачка творога, горстка муки — и на вашем столе появляется хрустящее, нежное, тающее во рту лакомство! Этот рецепт сладкого хвороста — настоящая находка для тех, кто любит домашнюю выпечку без лишних хлопот. Просто, быстро, из доступных ингредиентов — и результат не уступает любимому с детства лакомству. Посыпьте сахарной пудрой и подавайте к чаю — ваши близкие точно попросят добавки!

Возьмите 250 г творога (лучше однородного, без крупных крупинок) и разотрите его с 2 яйцами и 2 ст. л. сахара. Добавьте щепотку соли и ванильный сахар для аромата. Чтобы хворост получился пышным, всыпьте 0,5 ч. л. соды, гашенной лимонным соком или уксусом. Постепенно вводите муку (понадобится около 1,5–2 стаканов) — тесто должно получиться мягким, эластичным и не липнуть к рукам.

Раскатайте тесто в пласт толщиной около 0,5 см. Нарежьте его на ромбики, сделайте надрез в центре и выверните один край. Жарить такой хворост нужно в разогретом растительном масле на среднем огне. Творожное тесто жарится очень быстро, буквально по 1–2 минуты с каждой стороны. Выкладывайте готовые изделия на салфетку, чтобы ушло лишнее масло.

  • Совет: если творог слишком влажный, предварительно откиньте его на сито или используйте чуть больше муки. В сахарную пудру можно добавить щепотку корицы или цедру лимона.

Ленивый наполеон на сковороде — хрустящий десерт без хлопот с духовкой.

Анастасия Фомина
