7 отличных идей для салатов: от «Розового фламинго» до необычной «Мимозы»

Нет времени на сложные кулинарные подвиги, но хочется накормить семью вкусно и разнообразно? У нас есть решение! В этой подборке — семь салатов, которые готовятся быстро, просто и из доступных продуктов. Экспресс-салат из 4 ингредиентов за 7 минут, «Минутка» из готовых продуктов без варки, белковый перекус с курицей и фасолью — идеальный вариант для тех, кто ценит каждую минуту. А для праздничного настроения — эффектная «Мимоза» и яркий «Розовый фламинго». Все рецепты просты и понятны!

Праздничная «Мимоза» с рыбой

Этот вариант легендарного блюда получается воздушным и нежным. Секрет в правильном выборе рыбы и мелкой терке, которая создает текстуру суфле.

Подготовьте основу: отварите 3 картофелины, 2 моркови и 4 яйца. Разделите белки и желтки. Из банки горбуши (250 г) слейте сок, удалите косточки и разомните мясо вилкой. Белую луковицу мелко нашинкуйте и залейте кипятком на 2 минуты, чтобы убрать остроту.

Собирайте слои, прослаивая их тонкой сеткой майонеза: натертый картофель, рыба, лук, морковь, тертые белки и 100 г сыра. Финальный штрих — желтки, натертые на самой мелкой терке сверху. Дайте салату настояться в холодильнике 2–3 часа для баланса вкуса.

Сытный постный салат с фасолью и чесночными гренками

Идеальное решение для постного стола, которое по питательности не уступает мясным блюдам. Хрустящие гренки и пикантная заправка делают вкус ярким и насыщенным.

Нарежьте 200 г ржаного хлеба кубиками и обжарьте на сковороде с 2 ст. л. масла и чесноком до золотистого цвета. В миску отправьте банку красной фасоли без жидкости, свежий огурец соломкой, болгарский перец кубиками и много свежей зелени (лук, укроп). Для остроты добавьте каперсы или маринованный огурец.

Заправьте смесью из 3 ст. л. масла, 1 ст. л. лимонного сока и 1 ч. л. горчицы. Гренки всыпайте в самый последний момент, чтобы они сохранили свой хруст.

Эффектный «Розовый фламинго» со свеклой

Салат привлекает внимание своим необычным цветом и радует нежной текстурой. Отличное сочетание сладкой свеклы, соленых крабовых палочек и чеснока.

Отварите две средние свеклы до готовности, остудите и натрите. Мелко нарежьте 400 г крабовых палочек, натрите 200 г твердого сыра и добавьте три измельченных зубчика чеснока.

Для заправки смешайте 200 г сметаны, 1 ст. л. майонеза и 1 ч. л. горчицы. Тщательно перемешайте все ингредиенты до однородного розового оттенка. Перед подачей украсьте зернами граната или свежей зеленью.

Экспресс-салат из 4 ингредиентов за 7 минут

Рецепт для тех случаев, когда время ограничено, а результат должен быть превосходным. Все продукты просты и обычно всегда есть под рукой.

Возьмите банку кукурузы (200 г) без жидкости, нарежьте кубиками 200 г крабовых палочек и три вареных яйца. Натрите 150 г любого твердого сыра. Соедините все в глубокой емкости.

Заправьте салат смесью из 3 ст. л. майонеза и дольки чеснока. Добавьте свежемолотый перец по вкусу. Аккуратно перемешайте и подавайте в красивом блюде, украсив веточкой петрушки.

Белковый перекус: курица с красной фасолью

Питательный салат, который вполне может заменить полноценный ужин. В нем много белка и клетчатки, что дает долгое чувство сытости.

Нарежьте 300 г готового куриного филе кубиками. Добавьте банку красной фасоли, 2 нарезанных маринованных огурца и один красный болгарский перец полосками. По желанию добавьте красный лук тонкими полукольцами.

Приготовьте легкий соус: 2 ст. л. натурального йогурта или сметаны, 1 ч. л. зернистой горчицы и зубчик чеснока. Посолите, поперчите и перемешайте. Блюдо можно подавать сразу или дать ему постоять 5 минут.

Салат «Минутка» из готовых продуктов без варки

Настоящая находка для занятых людей. В этом рецепте нет ни одного ингредиента, требующего термической обработки у плиты.

Нарежьте кубиками 300 г копченой курицы, добавьте банку кукурузы без сока. Нашинкуйте соломкой 2 свежих огурца и натрите 150 г полутвердого сыра.

Для заправки используйте сметану или майонез (3 ст. л.), смешанные с 0,5 ч. л. горчицы и чесноком. Посыпьте готовое блюдо зеленым луком. Такой салат готовится за 5–7 минут и получается очень ароматным.

«Рубиновое настроение»: оригинальная замена винегрету

Более легкая и быстрая версия привычного овощного салата. Отсутствие картофеля делает его менее калорийным, а орехи добавляют приятную текстуру.

Натрите на терке 2 запеченные или отваренные свеклы. Добавьте 3–4 маринованных огурца, нарезанных соломкой, мелко порубленный красный лук и чеснок.

Главный секрет в соусе: 3 ст. л. нерафинированного масла, 1 ч. л. горчицы в зернах и щепотка сахара. Соедините овощи с заправкой и посыпьте горстью измельченных грецких орехов. Дайте салату настояться 10 минут перед подачей.

