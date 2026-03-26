Никакой больше магазинной выпечки! 5 лучших рецептов домашних булочек

Мечтаете о домашней выпечке, но думаете, что на нее нет времени? Разрушаем этот миф! В нашей новой подборке — пять рецептов невероятно вкусных булочек, которые готовятся проще, чем кажется. Экспресс-вариант на кефире за 20 минут, ароматные улитки из готового теста, постная выпечка с тремя начинками на выбор, а также классические молочные и творожные булочки к чаю. Побалуйте своих близких — выбирайте рецепт и вдохновляйтесь!

Экспресс-булочки на кефире за 20 минут

Этот рецепт станет спасением, когда хочется свежего хлеба или выпечки к завтраку без лишних хлопот. Тесто получается мягким благодаря реакции соды и кисломолочной основы.

Смешайте в миске 250 г кефира, яйцо, 2 ст. л. растительного масла, по 1 ст. л. сахара и соли. В отдельной емкости соедините 350 г муки, по 1 ч. л. соды и разрыхлителя. Постепенно всыпьте сухую смесь в жидкую, замешивая мягкое, слегка липкое тесто.

Разделите массу на 8–10 частей, сформируйте шарики и выложите на противень с пергаментом. Смажьте заготовки взбитым яйцом, при желании посыпьте кунжутом или маком. Выпекайте при 200°C около 15–18 минут до золотистого оттенка. Чтобы булочки стали еще нежнее, накройте их после духовки влажным полотенцем на пару минут.

Быстрые улитки с корицей из готового теста

Если гости на пороге, этот рецепт позволит подать горячий десерт за полчаса. Готовое слоеное тесто — отличная база для классического сочетания сахара и корицы.

Разморозьте 500 г слоеного дрожжевого теста и слегка пройдитесь по нему скалкой. Смешайте 100 г сахара, 2 ст. л. корицы и 50 г мягкого сливочного масла до состояния крошки. Равномерно распределите эту смесь по пласту теста и сверните его в плотный рулет.

Нарежьте рулет на шайбы толщиной 3–4 см и выложите их на противень на расстоянии друг от друга. Смажьте верхушки молоком или яйцом для блеска. Отправляйте в разогретую до 200°C духовку на 15–20 минут. Как только улитки подрумянятся, вынимайте их и подавайте к столу.

Постная выпечка с тремя вариантами начинок

Постное тесто на воде и растительном масле получается на удивление эластичным и воздушным. Оно служит прекрасной основой как для сладких, так и для сытных начинок.

Смешайте 500 г муки, 10 г сухих дрожжей, 2 ст. л. сахара и 1 ч. л. соли. Влейте 300 мл теплой воды и 50 мл масла, замесите тесто и оставьте его в тепле на час. Для начинки можно использовать припущенные яблоки с корицей, картофельное пюре с грибами или перетертый мак с сахаром.

Обомните подошедшее тесто, разделите на 12–15 порций. Раскатайте лепешки, выложите начинку и сформируйте аккуратные шарики. Дайте им постоять на противне 15 минут, затем смажьте крепким сладким чаем для румянца. Выпекайте при 180°C около 25 минут.

Домашние воздушные булочки на молоке

Этот рецепт требует времени на расстойку, но результат превосходит ожидания: булочки получаются невесомыми и долго не черствеют.

Соедините 600 г муки, 10 г дрожжей, 80 г сахара и соль. Отдельно смешайте 300 мл теплого молока, 100 г растопленного сливочного масла и яйцо. Влейте жидкие ингредиенты в муку и вымешивайте тесто около 10 минут до гладкости. Оставьте в тепле на полтора часа под пленкой.

Сформируйте из теста 15–16 шариков и уложите их в смазанную форму почти вплотную друг к другу. Дайте заготовкам подняться еще 20 минут, смажьте смесью желтка и 1 ст. л. молока. Запекайте при 180°C в течение 25–30 минут. Горячую выпечку дополнительно смажьте сливочным маслом для мягкости корочки.

Творожные булочки с джемом к чаю

Творожное тесто ценится за свою пористую структуру и тонкий сливочный аромат. В сочетании с фруктовым джемом это идеальное дополнение к кофе или чаю.

Разотрите 250 г мягкого творога с яйцом, 80 г сахара и щепоткой соли. Добавьте 3 ст. л. растительного масла и ванильный сахар. Постепенно введите 250 г муки с 1 ч. л. разрыхлителя, замешивая мягкое тесто. Разделите массу на 8–10 частей.

Сформируйте лепешки, в центр каждой положите по 1 ч. л. густого джема и плотно защипните края, скатывая шарик. Выложите на противень, смажьте желтком и выпекайте при 180°C ровно 20 минут. Готовые булочки присыпьте сахарной пудрой после того, как они немного остынут.

