23 марта 2026 в 17:15

Сытный перекус: салат с курицей и фасолью — ужин за 10 минут без хлопот

Салат с курицей и фасолью: рецепт
Когда после рабочего дня нет сил стоять у плиты, на помощь приходит этот рецепт. В нем есть все, что нужно для идеального завершения дня: много белка, клетчатка и яркий вкус. Этот салат получается настолько питательным, что дополнительные гарниры вам точно не понадобятся, а подготовка ингредиентов займет считаные минуты.

Возьмите 300 г отварного или запеченного куриного филе и нарежьте его крупными кубиками. Откройте 1 банку красной консервированной фасоли в собственном соку, тщательно слейте всю жидкость и добавьте бобы к мясу. Для свежести и хруста нарежьте 2 средних маринованных огурца и 1 красный болгарский перец небольшими полосками. Если любите пикантность, добавьте половинку красной луковицы, нашинкованную тонкими полукольцами.

Сложите все компоненты в глубокую миску. Для заправки смешайте 2 ст. л. нежирной сметаны или натурального йогурта с 1 ч. л. зернистой горчицы и 1 раздавленным зубчиком чеснока. Посолите и поперчите по вкусу. Аккуратно перемешайте салат, чтобы соус равномерно распределился по всем ингредиентам. Подавайте блюдо сразу или дайте ему постоять 5 минут — так вкусы лучше объединятся. Этот салат отлично хранится в холодильнике до следующего утра, оставаясь таким же вкусным и сочным.

  • Совет: если вы хотите сделать салат еще сытнее, добавьте в него горсть ржаных сухариков прямо перед подачей, чтобы они не успели размокнуть и приятно хрустели.

Анастасия Фомина
А. Фомина
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

