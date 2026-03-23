Сытный перекус: салат с курицей и фасолью — ужин за 10 минут без хлопот

Когда после рабочего дня нет сил стоять у плиты, на помощь приходит этот рецепт. В нем есть все, что нужно для идеального завершения дня: много белка, клетчатка и яркий вкус. Этот салат получается настолько питательным, что дополнительные гарниры вам точно не понадобятся, а подготовка ингредиентов займет считаные минуты.

Возьмите 300 г отварного или запеченного куриного филе и нарежьте его крупными кубиками. Откройте 1 банку красной консервированной фасоли в собственном соку, тщательно слейте всю жидкость и добавьте бобы к мясу. Для свежести и хруста нарежьте 2 средних маринованных огурца и 1 красный болгарский перец небольшими полосками. Если любите пикантность, добавьте половинку красной луковицы, нашинкованную тонкими полукольцами.

Сложите все компоненты в глубокую миску. Для заправки смешайте 2 ст. л. нежирной сметаны или натурального йогурта с 1 ч. л. зернистой горчицы и 1 раздавленным зубчиком чеснока. Посолите и поперчите по вкусу. Аккуратно перемешайте салат, чтобы соус равномерно распределился по всем ингредиентам. Подавайте блюдо сразу или дайте ему постоять 5 минут — так вкусы лучше объединятся. Этот салат отлично хранится в холодильнике до следующего утра, оставаясь таким же вкусным и сочным.

Совет: если вы хотите сделать салат еще сытнее, добавьте в него горсть ржаных сухариков прямо перед подачей, чтобы они не успели размокнуть и приятно хрустели.

