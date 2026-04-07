Вместо селедки под шубой готовлю «Скандинавский» с зеленым луком — никаких слоев и мороки, а вкус отменный

Когда не хочется возиться с классической шубой, этот салат становится отличной заменой. Все просто смешивается, но вкус получается яркий, насыщенный и очень гармоничный.

За счет заправки и маринованного лука он получается особенно интересным и свежим.

Продукты

Картофель — 3–5 шт., яйца — 3 шт., сельдь — 200 г, зеленый горошек — 100 г, красный лук — 1 шт., зелень (укроп, зеленый лук) — пучок, сметана — 100 г, майонез — 100 г, горчица — 1 ч. л., лимонный сок — 1 ч. л., хрен — 0,5–1 ст. л., соль — по вкусу, сахар — по вкусу, перец — по вкусу.

Приготовление

Картофель отваривают, остужают и нарезают кубиками. Яйца варят вкрутую, часть желтков откладывают для заправки, остальное нарезают. Сельдь режут кусочками, добавляют зеленый горошек.

Красный лук нарезают тонкими полукольцами и быстро маринуют: заливают небольшим количеством лимонного сока с щепоткой сахара и соли на 5–10 минут.

Для заправки желтки растирают с горчицей, добавляют сметану и майонез, затем лимонный сок, хрен, соль и перец.

Пучок зелени измельчают и слегка разминают, чтобы выделился аромат, и вмешивают в соус. Все ингредиенты соединяют, добавляют маринованный лук и аккуратно перемешивают.

