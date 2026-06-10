Жарю грибы и варю картошку: салат «Лесной» без мяса, но сытный и обалденно вкусный

Жарю грибы и варю картошку: салат «Лесной» без мяса, но сытный и обалденно вкусный

Когда хочется приготовить что-то сытное, совсем не обязательно доставать мясо. В этом салате главную роль играют жареные грибы, картофель и нежный плавленый сыр. Получается удивительно вкусное сочетание: аромат грибов, легкая сладость маринованного лука и нежная сливочная текстура делают блюдо достойным даже праздничного стола.

Особенно приятно, что продукты нужны самые простые и доступные. А после нескольких часов в холодильнике салат становится еще вкуснее, потому что все слои успевают хорошо пропитаться.

Для приготовления вам понадобится: грибы — 500 г, репчатый лук — 2 шт., картофель — 2 шт., яйца — 2 шт., плавленый сырок — 1 шт., майонез — 120 г, растительное масло — 20 мл, соль — 5 г, черный перец — 2 г, сахар — 20 г, яблочный уксус — 30 мл, горячая вода — 100 мл.

Лук нарежьте тонкими полукольцами и залейте кипятком на 20 минут. Затем воду слейте. Для маринада смешайте горячую воду, сахар и яблочный уксус, залейте лук и оставьте еще на 30 минут. После этого маринад слейте, а лук слегка отожмите.

Грибы нарежьте небольшими кусочками и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета, посолите и поперчите. Картофель отварите в мундире, остудите и натрите на крупной терке. Яйца сварите вкрутую и мелко нарежьте. Плавленый сырок натрите на крупной терке. Соберите салат слоями: картофель, жареные грибы, маринованный лук, сеточка майонеза, яйца, плавленый сырок и еще немного майонеза сверху.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева любит готовить этот салат. С обычными шампиньонами получается очень вкусно. Если дать салату постоять несколько часов в холодильнике, вкус становится более насыщенным, а слои отлично соединяются между собой.