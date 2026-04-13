Натираю масло и сразу закручиваю — сырные вертушки на завтрак. Мягкие, слоеные и очень вкусные

Натираю масло и сразу закручиваю — сырные вертушки на завтрак. Мягкие, слоеные и очень вкусные

Беру муку, молоко и растительное масло, а главное — ледяное сливочное масло, которое натираю на терке прямо в замороженном виде. Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для завтрака или чаепития, когда хочется пышной слоеной выпечки без долгой возни с тестом.

Получается обалденная вкуснятина: мягкие, воздушные булочки с хрустящей корочкой, а внутри — нежные масляные слои и тягучий расплавленный сыр.

Для приготовления вам понадобится: 200 мл теплой воды, 200 мл теплого молока, 100 мл растительного масла, 10 г сухих дрожжей, 1 столовая ложка сахара, 1 чайная ложка соли, 750–900 г муки, 100 г сливочного масла (замороженного), 100 г сыра, 1 желток, 1 столовая ложка молока для смазывания. Замесите дрожжевое тесто, дайте подойти 1 час. Раскатайте пласт, натрите на терке ледяное масло, распределите по тесту, сверните рулет, нарежьте, дайте отдохнуть. Сформируйте вертушки с сыром, выпекайте при 190 °С до румяности. Эти булочки великолепны: пышные, мягкие, слоеные и очень вкусные.

