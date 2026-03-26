26 марта 2026 в 10:48

Остро, сочно, просто: рецепт, за который вас будут благодарить

Остро, сочно, просто: рецепт, за который вас будут благодарить Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Иногда хочется добавить перчинки в привычное меню, но чтобы это было быстро и без сложных ингредиентов. Пекинская капуста идеально подходит для острых азиатских закусок: она мгновенно впитывает ароматы специй, оставаясь хрустящей. Этот вариант оценят даже те, кто равнодушен к салатам.

Предлагаю вам уникальный рецепт простого и вкусного блюда с пекинской капустой в пикантном маринаде. Нарежьте 500 г пекинской капусты крупными квадратами. Для заправки смешайте 1 ч. ложку паприки, 0,5 ч. ложки красного жгучего перца, 3 зубчика чеснока (измельчить), 1 ч. ложку сахара, 0,5 ч. ложки соли и 3 ст. ложки растительного масла. Залейте этой смесью капусту, добавьте 1 ст. ложку 9% уксуса и хорошо перемешайте руками, слегка сжимая листья. Дайте постоять всего 30 минут — и можно подавать к картофелю или мясу.

Вы удивитесь, как легко и быстро готовится этот рецепт простого и вкусного блюда с пекинской капустой. Он выручает в дни, когда нет времени на сложную кулинарию, а вкус хочется получить яркий и запоминающийся. Обязательно сохраните себе в копилку!

пекинская капуста
маринады
рецепты
закуски
салаты
Елизавета Макаревич
