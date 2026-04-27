Забудьте про майонезные маринады, приготовьте шашлык на медовом: карамельная корочка и нежное мясо

Маринад для шашлыка из соевого соуса, горчицы и меда — это секрет невероятно сочного и ароматного мяса с карамельной корочкой.

Соевый соус дает солоноватость, горчица — пикантность, мед — легкую сладость и румянец, а минеральная вода делает волокна мягкими. Мясо получается нежным, с ярким вкусом и карамельной корочкой.

Для приготовления понадобится: 1,5 кг свинины (шея), 100 мл соевого соуса, 2 ст. л. горчицы, 1 ст. л. меда, 4 зубчика чеснока, 1 ч. л. черного перца, 100 мл минеральной воды (сильногазированной).

Рецепт: свинину нарежьте кусками 4-5 см. В миске смешайте соевый соус, горчицу, мед, выдавленный чеснок и перец. Залейте маринадом мясо, перемешайте. Влейте минералку, еще раз перемешайте. Накройте крышкой и оставьте при комнатной температуре на 2-3 часа (или в холодильнике на 6–8 часов). Нанизывайте мясо на шампуры, стряхивая излишки маринада. Жарьте на углях до румяной корочки.

