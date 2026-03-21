Салат из пекинской капусты с секретной заправкой: бюджетное блюдо с ярким вкусом

Когда хочется легкого, сочного и недорогого салата, выручает пекинская капуста. Она хороша тем, что используется целиком — даже белая часть остается нежной и хрустящей. А правильная заправка превращает простые продукты в настоящий гастрономический сюрприз.

Ингредиенты:

  • пекинская капуста — 350 г
  • кукуруза консервированная — 1 банка (300 г)
  • яйца — 3 шт. (180 г)
  • огурец — 1 шт. (150 г)
  • красный лук — 1 шт. (100 г)
  • копченая куриная грудка — 350 г
  • горчица в зернах — 1 ч. л.
  • лимонный сок — 1 ч. л.
  • чеснок — 1 зубчик
  • майонез — 2–3 ст. л.
  • соль — по вкусу

Приготовление

Яйца заранее отварите вкрутую. Капусту нашинкуйте тонкой соломкой, включая белую часть. Лук нарежьте мелко, огурец, курицу и яйца — аккуратными кубиками. С кукурузы слейте жидкость и добавьте к остальным ингредиентам.

Для заправки смешайте майонез, зернистую горчицу, лимонный сок и измельченный чеснок, посолите. Соедините все в миске, тщательно перемешайте и дайте салату постоять 10–15 минут в холодильнике.

Получается свежо, сытно и очень ароматно — отличный вариант на каждый день.

Проверено редакцией
Марина Макарова
