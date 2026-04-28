Пирог «Сенаторский» с апельсином и творожным кремом — как синнабон, но вкуснее, не оторваться

Беру теплое молоко, дрожжи и сахар — замешиваю опару, добавляю яйца, муку, масло и апельсиновое пюре, даю тесту подойти, раскатываю, смазываю начинкой из масла, пудры и цедры, сворачиваю рулетом, нарезаю на булочки, выпекаю и заливаю сливочно-творожным кремом. Через час на столе нежный ароматный пирог, который получается слоистым, сочным и таким вкусным, что отказаться от кусочка невозможно.

Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для чаепития или праздничного стола. Получается обалденная вкуснятина: мягкое, пористое тесто с апельсиновой ноткой, карамельная начинка из цедры и масла, а сверху — нежный сливочно-творожный крем, который делает каждый кусочек тающим во рту.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 100 мл теплого молока, 20 г сырых дрожжей (или 10 г сухих), 60 г сахара + 1 чайная ложка в опару, 2 яйца, 450 г муки, 2 столовые ложки растительного масла, 150 г очищенного апельсина (без кожицы и семян); для начинки — 80 г мягкого сливочного масла, 50 г сахарной пудры, цедра 1 апельсина; для заливки — 120 г творожного сыра, 30 г сливочного масла, 60 г сахарной пудры, 50 мл сливок. Замесите дрожжевое тесто с апельсиновым пюре, дайте подойти. Раскатайте в пласт, смажьте начинкой, сверните рулет, нарежьте на булочки. Выложите в форму, дайте подойти. Выпекайте при 180 °С 25–30 минут. Для крема взбейте все до однородности, полейте горячие булочки. Этот пирог исчезает быстрее, чем вы его испекли.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.