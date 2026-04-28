Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 апреля 2026 в 13:00

Пирог «Сенаторский» с апельсином и творожным кремом — как синнабон, но вкуснее, не оторваться

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру теплое молоко, дрожжи и сахар — замешиваю опару, добавляю яйца, муку, масло и апельсиновое пюре, даю тесту подойти, раскатываю, смазываю начинкой из масла, пудры и цедры, сворачиваю рулетом, нарезаю на булочки, выпекаю и заливаю сливочно-творожным кремом. Через час на столе нежный ароматный пирог, который получается слоистым, сочным и таким вкусным, что отказаться от кусочка невозможно.

Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для чаепития или праздничного стола. Получается обалденная вкуснятина: мягкое, пористое тесто с апельсиновой ноткой, карамельная начинка из цедры и масла, а сверху — нежный сливочно-творожный крем, который делает каждый кусочек тающим во рту.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 100 мл теплого молока, 20 г сырых дрожжей (или 10 г сухих), 60 г сахара + 1 чайная ложка в опару, 2 яйца, 450 г муки, 2 столовые ложки растительного масла, 150 г очищенного апельсина (без кожицы и семян); для начинки — 80 г мягкого сливочного масла, 50 г сахарной пудры, цедра 1 апельсина; для заливки — 120 г творожного сыра, 30 г сливочного масла, 60 г сахарной пудры, 50 мл сливок. Замесите дрожжевое тесто с апельсиновым пюре, дайте подойти. Раскатайте в пласт, смажьте начинкой, сверните рулет, нарежьте на булочки. Выложите в форму, дайте подойти. Выпекайте при 180 °С 25–30 минут. Для крема взбейте все до однородности, полейте горячие булочки. Этот пирог исчезает быстрее, чем вы его испекли.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
Беру слоеное тесто и заворачиваю в него сыр – выпекаю 15 минут и подаю хрустящие пироги
Общество
Жарить минтай — перевод продукта! Превращаю нежную рыбу в ароматный открытый пирог
Общество
Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Общество
Эти булочки подружили меня с выпечкой — очень простой рецепт! А какая тут сердцевина
Общество
Смешала яйца и зелень — через 5 минут румяные «солнышки» готовы, сытнее и вкуснее пирожков
Общество
пироги
рецепты
выпечка
кулинария
Мария Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вице-губернатор Подмосковья рассказал, как в области борются со снегопадом
Стало известно об обмене задержанными между Польшей и Белоруссией
«Хочет польстить»: политолог о реальной причине конфликта Украины и Израиля
В Омске умер детский врач, которого парализовало в Таиланде
Обвиняемый в хищении депутат решил отправиться на СВО
В Евросоюзе раскрыли масштаб расходов на смягчение энергокризиса
«Лишь бы купить»: Свищев о лимите на легионеров, букмекерах, Олимпиаде-2026
Жителей Петербурга будут судить за незаконный оборот черной икры
«Это шоу»: Катя Лель о внеземной ДНК и участии в «Битве экстрасенсов»
МИД России выразил демарш США из-за саммита G20
Эвакуация в Туапсе, пятеро погибших, заградотряды: ВСУ атакуют РФ 28 апреля
Набиуллина заявила о беспрецедентном дефиците важного ресурса в России
Участникам СВО и их семьям выделили 1,2 млрд рублей в Нижнем Новгороде
ВСУ атаковали администрацию населенного пункта в ЛНР
На севере Москвы потушили пожар в новостройке
Магнитные бури сегодня, 28 апреля: что завтра, бессонница, упадок сил
В Туапсе собрали более 7 тыс. кубометров мазутных отходов
В Токио планируют привлечь роботов к работе в аэропортах
Глава Эстонии сделал неожиданное заявление об упущенном шансе ЕС
Ватутин назвал самый памятный момент триумфального финала Евролиги-2006
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.