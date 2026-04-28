28 апреля 2026 в 10:10

Жарить минтай — перевод продукта! Превращаю нежную рыбу в ароматный открытый пирог

Когда нужно приготовить что-то действительно впечатляющее, но времени в обрез, этот рецепт становится палочкой-выручалочкой. Ароматный, сытный и нарядный пирог с рыбой выходит из духовки готовым к празднику, даже если вы начали его делать в будний вечер.

Что понадобится

Слоеное тесто бездрожжевое — 500 г, рыбный фарш (минтай, треска, хек) — 500 г, лук репчатый — 1 шт. (крупная головка), перец болгарский — 1 шт., сметана 20% — 250 г, сыр твердый — 150 г, яйцо — 1 шт., масло растительное — 2 ст. л., соль, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Тесто размораживаю. Лук и перец мелко режу. На сковороде с маслом обжариваю лук 5 минут, добавляю перец, жарю ещё 3–4 минуты. Выкладываю рыбный фарш, тушу, помешивая, пока не испарится жидкость. Солю, перчу. Остужаю.

Духовку разогреваю до 220 °C. Тесто раскатываю по форме (около 28 см), переношу на пергамент, формирую бортики, накалываю вилкой. Выкладываю начинку.

Сметану, яйцо и половину тёртого сыра смешиваю в миске, слегка солю. Заливаю начинку. Посыпаю оставшимся сыром.

Выпекаю 45 минут до золотистого цвета. Даю остыть 15–30 минут перед нарезкой.

Дмитрий Демичев
