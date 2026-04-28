Эти булочки подружили меня с выпечкой — очень простой рецепт! А какая тут сердцевина

Эти булочки подружили меня с выпечкой — очень простой рецепт! А какая тут сердцевина

Вся магия этих булочек — в их сердцевине. При выпечке кусочек горького шоколада не растекается, а превращается в плотную, бархатистую и тягучую начинку, создавая восхитительный контраст с воздушным дрожжевым тестом.

Что понадобится

Молоко — 250 мл, сахар — 100 г, сухие дрожжи — 7 г (или свежие — 20 г), пшеничная мука высшего сорта — 500 г, яйца — 2 шт., сливочное масло — 80 г, соль — щепотка, горький шоколад — 100 г, яичный желток — 1 шт. (для смазки).

Как готовлю

Молоко подогреваю до 35 °C, растворяю половину сахара и дрожжи. Оставляю опару на 15–20 минут. Масло растапливаю, остужаю. Яйца взбиваю с оставшимся сахаром и солью.

В опару вливаю яичную смесь, добавляю муку, замешиваю тесто. Вливаю масло, вымешиваю до эластичности. Оставляю в тепле на 1-1,5 часа.

Тесто делю на 12–14 частей, скругляю, даю отдохнуть 15 минут. Шоколад рублю на кусочки. Каждый шарик раскатываю в лепешку, кладу шоколад, защипываю.

Выкладываю на пергамент швом вниз, расстойка 30--40 минут. Смазываю желтком. Выпекаю при 190 °C 20 минут.