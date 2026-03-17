17 марта 2026 в 09:00

Домашний торт «Герцогиня» без долгой пропитки: нежный медовый бисквит с черносливом и орехами

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Иногда хочется порадовать близких вкусным домашним тортом, но без долгих приготовлений и сложных рецептов. В таком случае выручает торт «Герцогиня». Его главный секрет — нежный медовый бисквит и простой сметанный крем, благодаря которым десерт получается мягким и ароматным практически сразу после сборки.

Ингредиенты:

  • яйца — 5 шт.
  • соль — щепотка
  • сахар — 140 г
  • мед — 100 г
  • мука — 200 г
  • разрыхлитель — 12 г
  • растительное масло — 40 мл
  • сметана — 600 г
  • вареная сгущенка — 500 г
  • грецкие орехи — 200 г
  • чернослив — 200 г
  • шоколад — 80 г

Приготовление

Сначала яйца взбивают с сахаром и щепоткой соли около 7 минут — масса должна стать пышной и светлой. Затем добавляют мед, аккуратно вмешивают муку с разрыхлителем и в конце вводят растительное масло. Тесто выкладывают в форму диаметром около 26 см и выпекают при 180 градусах примерно 25–30 минут до готовности.

Пока корж остывает, готовят начинку. Чернослив замачивают на 15 минут и нарезают, орехи слегка подсушивают на сковороде. Для крема сметану смешивают с вареной сгущенкой до однородности. Остывший бисквит разрезают на три коржа, каждый слой смазывают кремом и посыпают черносливом с орехами. Сверху торт можно украсить шоколадной стружкой. Десерт получается мягким, ароматным и отлично подходит даже для семейного праздника.

Ранее сообщалось, что иногда утром хочется горячей домашней выпечки, но времени на сложные рецепты совсем нет. В таком случае выручают быстрые чесночные лепешки.

Марина Макарова
