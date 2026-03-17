Домашний торт «Герцогиня» без долгой пропитки: нежный медовый бисквит с черносливом и орехами

Иногда хочется порадовать близких вкусным домашним тортом, но без долгих приготовлений и сложных рецептов. В таком случае выручает торт «Герцогиня». Его главный секрет — нежный медовый бисквит и простой сметанный крем, благодаря которым десерт получается мягким и ароматным практически сразу после сборки.

Ингредиенты:

яйца — 5 шт.

соль — щепотка

сахар — 140 г

мед — 100 г

мука — 200 г

разрыхлитель — 12 г

растительное масло — 40 мл

сметана — 600 г

вареная сгущенка — 500 г

грецкие орехи — 200 г

чернослив — 200 г

шоколад — 80 г

Приготовление

Сначала яйца взбивают с сахаром и щепоткой соли около 7 минут — масса должна стать пышной и светлой. Затем добавляют мед, аккуратно вмешивают муку с разрыхлителем и в конце вводят растительное масло. Тесто выкладывают в форму диаметром около 26 см и выпекают при 180 градусах примерно 25–30 минут до готовности.

Пока корж остывает, готовят начинку. Чернослив замачивают на 15 минут и нарезают, орехи слегка подсушивают на сковороде. Для крема сметану смешивают с вареной сгущенкой до однородности. Остывший бисквит разрезают на три коржа, каждый слой смазывают кремом и посыпают черносливом с орехами. Сверху торт можно украсить шоколадной стружкой. Десерт получается мягким, ароматным и отлично подходит даже для семейного праздника.

