Закусочные помидоры: просто надрезаю сверху и наполняю зеленью

Закусочные помидоры — это идеальное блюдо к ужину и шашлыку, которое готовится без банок и стерилизации. Сочные томаты маринуются в пряной заправке из уксуса и масла, становясь невероятно вкусными и пикантными.

Ингредиенты

Вам понадобится: 6–8 крупных помидоров, пучок укропа, 3-4 зубчика чеснока, 1 ч. л. соли, 1 ч. л. сахара, 1 ч. л. прованских трав, черный перец, 2 ст. л. яблочного уксуса, 4 ст. л. растительного масла.

Способ приготовления

У помидоров сделайте надрезы крест-накрест сверху, не дорезая до конца примерно наполовину. Укроп мелко нарежьте, чеснок выдавите. Смешайте зелень, чеснок, соль, сахар, прованские травы и перец. Нафаршируйте помидоры этой смесью, помещая зелень между надрезами. Сложите помидоры в прочный пакет.

В миске смешайте уксус и масло, залейте помидоры. Завяжите пакет, оставив немного воздуха, аккуратно встряхните. Уберите в холодильник на 12 часов. Периодически переворачивайте пакет.

