15 апреля 2026 в 15:01

Грузинский салат «Ацецили» с куриной грудкой и болгарским перцем: в составе самые простые продукты

Грузинский салат «Ацецили» — это яркое, сочное и невероятно вкусное блюдо из самых простых продуктов. Готовится салат быстро, а съедается еще быстрее.

Для приготовления понадобится: 300 г вареной куриной грудки, 2 моркови, 1 болгарский перец, 2 зубчика чеснока, пучок укропа, 3–4 ст. л. майонеза, соль, перец.

Рецепт: морковь натрите на крупной терке и обжарьте на сковороде с маслом до мягкости и легкого румянца. Болгарский перец нарежьте тонкой соломкой. Куриную грудку разберите на волокна. Чеснок выдавите через пресс, укроп мелко порубите. В большой миске смешайте курицу, морковь, перец, чеснок и укроп. Заправьте майонезом, посолите и поперчите по вкусу. Тщательно перемешайте. Подавайте, украсив зеленью.

Дарья Иванова
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
