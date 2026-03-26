Постные рулетики из лаваша: два рецепта начинки — для запеченного и классического вариантов

Постные рулетики из лаваша — это универсальная закуска, которая выручит и в Великий пост, и в обычные дни. Предлагаем два варианта начинки: один для классических холодных рулетиков, другой — для запеченных в духовке.

Для классического варианта смешайте консервированную фасоль, размятую вилкой, с мелко нарезанными маринованными огурцами, чесноком и зеленью, заправьте постным майонезом. Распределите массу по лавашу, сверните в рулет и нарежьте на порции.

Для запеченного варианта обжарьте шампиньоны с луком, добавьте соль, перец и зелень. Намажьте начинку на лаваш, сверните рулетом, нарежьте на порции, выложите на противень, сбрызните маслом и запекайте 10–15 минут при 180 °C.

Вкус классических рулетиков — пикантный, с насыщенным вкусом фасоли и огурцов. Запеченные — ароматные, с хрустящей корочкой и сочной грибной начинкой.

