Песочная полоска с повидлом: можно в Великий пост, рецепт без яиц и молочки

Песочная полоска с повидлом — это ароматное, рассыпчатое и невероятно вкусное пирожное. Нежное тесто без яиц и молочки, прослоенное повидлом и покрытое сахарной корочкой, станет идеальным угощением в Великий пост.

Для приготовления понадобится: 2 стакана муки, 0,5 стакана сахара, 100 мл растительного масла, 100 мл холодной воды, щепотка соли, 0,5 ч. л. соды (погасить уксусом), 150–200 г густого повидла (яблочного, сливового или абрикосового), сахарная пудра для посыпки.

Рецепт: в миске смешайте муку, сахар и соль. Добавьте растительное масло и разотрите в крошку. Влейте холодную воду с гашеной содой и замесите мягкое, эластичное тесто. Разделите тесто на две неравные части (2/3 и 1/3).

Большую часть раскатайте в прямоугольный пласт толщиной около 1 см и выложите на противень, застеленный пергаментом. Сверху равномерно распределите повидло. Оставшееся тесто раскрошите руками поверх повидла, создавая неровную «крошковую» корочку. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до золотистого цвета. Нарежьте на полоски или квадратики.

