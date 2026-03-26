26 марта 2026 в 21:31

Песочная полоска с повидлом: можно в Великий пост, рецепт без яиц и молочки

Песочная полоска с повидлом — это ароматное, рассыпчатое и невероятно вкусное пирожное. Нежное тесто без яиц и молочки, прослоенное повидлом и покрытое сахарной корочкой, станет идеальным угощением в Великий пост.

Для приготовления понадобится: 2 стакана муки, 0,5 стакана сахара, 100 мл растительного масла, 100 мл холодной воды, щепотка соли, 0,5 ч. л. соды (погасить уксусом), 150–200 г густого повидла (яблочного, сливового или абрикосового), сахарная пудра для посыпки.

Рецепт: в миске смешайте муку, сахар и соль. Добавьте растительное масло и разотрите в крошку. Влейте холодную воду с гашеной содой и замесите мягкое, эластичное тесто. Разделите тесто на две неравные части (2/3 и 1/3).

Большую часть раскатайте в прямоугольный пласт толщиной около 1 см и выложите на противень, застеленный пергаментом. Сверху равномерно распределите повидло. Оставшееся тесто раскрошите руками поверх повидла, создавая неровную «крошковую» корочку. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до золотистого цвета. Нарежьте на полоски или квадратики.

Ранее стало известно, как приготовить шоколадный пирог с яблочной начинкой — можно в Великий пост.

Никакой больше магазинной выпечки! 5 лучших рецептов домашних булочек
выпечка
десерты
рецепты
Великий пост
Дарья Иванова
