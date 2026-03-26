Совместила песочное тесто и творожную начинку, чтобы сделать вкусное и красивое комбо: теперь домашние просят этот торт на каждый праздник

Фото: D-NEWS.ru
Беру муку, масло и вишню — и собираю торт «Шоколадная вишня», который выглядит как дорогой кондитерский шедевр, а готовится проще обычного пирога.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящий песочный корж с насыщенным шоколадным вкусом, нежная творожная прослойка с легкой ванилью и сочная вишня, а сверху — крем из сгущенки и шоколада.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 300 г муки, 12 г разрыхлителя, 130 г сахара, 20 г какао, 2 желтка, 50 г сметаны, 160 г сливочного масла; для начинки — 500 г мягкого творога, 1 яйцо, 2 белка, 100 г сахара, 20 г ванильного сахара, 20 г кукурузного крахмала, 300 г консервированной вишни; для крема — 200 г сливочного масла, 380 г сгущенного молока, 90 г молочного шоколада.

Замесите песочное тесто, разделите на 2 части, одну раскатайте в форму. Смешайте творог, яйцо, белки, сахар, крахмал, выложите на корж, сверху распределите вишню. Накройте вторым пластом теста, защепите края. Выпекайте при 180 °С 40–45 минут. Для крема взбейте масло со сгущенкой, добавьте растопленный шоколад. Остывший торт промажьте кремом и украсьте.

Проверено редакцией
Мария Левицкая
