Вместо магазинного бисквита — этот: бюджетный, быстрый, а вкус — как у дорогого шоколадного торта

Беру какао, муку и теплую воду — и за 5 минут готовлю шоколадный торт, который удивляет своей влажной текстурой и насыщенным вкусом.

Получается обалденная вкуснятина: мягкий, пористый, с глубоким шоколадным ароматом, а времени и усилий уходит меньше, чем на заваривание кофе.

Для приготовления вам понадобится: 240 г муки, 85 г какао-порошка без сахара, 150 г сахара, 10 г разрыхлителя, 125 мл растительного масла, 500 мл теплой воды. В глубокую миску просейте муку, какао и разрыхлитель, добавьте сахар, тщательно перемешайте сухие ингредиенты.

Влейте растительное масло и теплую воду, размешайте до однородного жидкого теста. Вылейте массу в форму, подходящую для микроволновой печи. Поставьте в микроволновку на максимальную мощность на 5 минут. Готовность проверьте сухой палочкой. Дайте торту немного остыть в форме, затем переверните на тарелку. По желанию украсьте шоколадной глазурью или просто посыпьте сахарной пудрой. Этот десерт выручает, когда нужно быстро порадовать семью чем-то вкусным.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.