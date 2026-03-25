Вместо магазинного бисквита — этот: бюджетный, быстрый, а вкус — как у дорогого шоколадного торта

Беру какао, муку и теплую воду — и за 5 минут готовлю шоколадный торт, который удивляет своей влажной текстурой и насыщенным вкусом.

Получается обалденная вкуснятина: мягкий, пористый, с глубоким шоколадным ароматом, а времени и усилий уходит меньше, чем на заваривание кофе.

Для приготовления вам понадобится: 240 г муки, 85 г какао-порошка без сахара, 150 г сахара, 10 г разрыхлителя, 125 мл растительного масла, 500 мл теплой воды. В глубокую миску просейте муку, какао и разрыхлитель, добавьте сахар, тщательно перемешайте сухие ингредиенты.

Влейте растительное масло и теплую воду, размешайте до однородного жидкого теста. Вылейте массу в форму, подходящую для микроволновой печи. Поставьте в микроволновку на максимальную мощность на 5 минут. Готовность проверьте сухой палочкой. Дайте торту немного остыть в форме, затем переверните на тарелку. По желанию украсьте шоколадной глазурью или просто посыпьте сахарной пудрой. Этот десерт выручает, когда нужно быстро порадовать семью чем-то вкусным.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Читайте также
Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество
Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Устали от овсянки? Вот как приготовить детокс-завтрак за 3 минуты
Семья и жизнь
Устали от овсянки? Вот как приготовить детокс-завтрак за 3 минуты
Никакой возни с коржами: все по 200 — и шикарный торт «Ванильное небо» готов: без духовки и выпечки
Общество
Никакой возни с коржами: все по 200 — и шикарный торт «Ванильное небо» готов: без духовки и выпечки
Этот нежный пирог делится на три слоя при выпечке — получается вкуснее чизкейка. Ароматная слоистая сказка
Общество
Этот нежный пирог делится на три слоя при выпечке — получается вкуснее чизкейка. Ароматная слоистая сказка
Этот шоколадно-миндальный пирог с курагой — моя слабость. Настоящая ода изысканной простоте
Общество
Этот шоколадно-миндальный пирог с курагой — моя слабость. Настоящая ода изысканной простоте
Мария Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова рассказала, какой мир на Украине не нужен Евросоюзу
Что известно о пропавшем без вести после смертельного взрыва в Севастополе
В Госдуме ответили, что ждет Украину после отказа Венгрии поставлять газ
Сотрудники ТЦК «пустили в расход» пенсионерку в Одессе
Захарова объяснила цель нового соглашения между Киевом и Лондоном
Что известно об одной из жертв смертельного пожара в Москве
«Кровавый бункерный террорист»: Захарова о действиях Зеленского
В Ялте раскрыли схему шантажа с участием несовершеннолетней
АТОР зафиксировала резкое падение спроса на туры в страны Ближнего Востока
Как создать ощущение дорогого интерьера через текстиль
Новый объект культурного наследия появился в Петербурге
Популярный стриминговый сервис подал заявку на регистрацию товарного знака
Сколько россиян с рейса Хургада — Петербург застряли в аэропорту Хельсинки
Два неотслеживаемых самолета вылетели с Украины
Телеканал RU.TV впервые выпустил в эфир клип на башкирском языке
Оружейный гигант США выпустил ракеты из обычного контейнера
В Европе заявили о жесткой конкуренции с Азией за газ
Политолог назвал важный нюанс в мирном плане США для Ирана
Конгресс решил судьбу секретных данных, касающихся экс-главы ЦРУ Бреннана
Невролог назвала признаки сотрясения мозга
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Общество

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

