20 апреля 2026 в 14:48

Эта мастика — мой ключ к идеальному торту. Рецепт из трех ингредиентов покорится даже новичку

Поразительно, как из сахарной пудры, желатина и меда рождается материал, способный преобразить любой десерт. Эта мастика — не просто покрытие, а холст для вашего кулинарного творчества, доступный каждому.

Что понадобится

Желатин — 10 г, вода (холодная) — 50 мл, мед (жидкий) — 1 ст. л., сахарная пудра — 450–500 г, лимонная кислота — 1 ч. л., ванильный сахар — 1 ч. л., кукурузный крахмал — для подпыла стола.

Как я готовлю

Желатин заливаю холодной водой, оставляю на 10–15 минут. Растапливаю на водяной бане или в микроволновке, не кипячу. Добавляю мед, ванильный сахар, лимонную кислоту, перемешиваю.

Просеиваю сахарную пудру, делаю углубление, вливаю желатиновую смесь. Перемешиваю ложкой, затем руками до плотного теста.

Вымешиваю на столе с крахмалом 5–7 минут. Заворачиваю в пленку, оставляю на 30 минут. Раскатываю в пласт 5 мм.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

Дмитрий Демичев
