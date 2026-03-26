26 марта 2026 в 18:07

Эти булочки по ГОСТу — идеальный семейный завтрак, если знать секрет ночной расстойки. Просыпаетесь — и в духовку!

«Плюшками балуетесь?» — фраза, которая пахнет детством и уютом. Речь не о шведских синнабонах, а о наших, московских плюшках с хрустящей сахарной корочкой, рецепт которых выверен до грамма советским ГОСТом.

Что понадобится

Молоко — 250 мл, дрожжи сухие — 7 г (или прессованные — 20 г), сахар — 70 г, мука пшеничная — 500 г, яйцо — 1 шт., масло сливочное — 50 г, соль — 5 г (1 ч. л.), ванильный сахар — 10 г. Для посыпки: сахар — 3–4 ст. л., яйцо для смазки — 1 шт.

Как готовлю

Подогрейте молоко до температуры 36–38 °C, растворите в нем дрожжи и столовую ложку сахара. Добавьте пару ложек муки, перемешайте до консистенции жидкой сметаны и оставьте опару в тепле на 20–30 минут.

В подошедшую опару вбейте яйцо, добавьте оставшийся сахар, ванильный сахар, соль и растопленное теплое сливочное масло.

Постепенно всыпайте муку и вымешивайте эластичное, не липнущее к рукам тесто около 10–15 минут. Переложите тесто в смазанную маслом миску, накройте пленкой и оставьте в тепле на 1–1,5 часа для подъема.

Обомните подошедшее тесто, разделите на равные части (примерно по 80–90 г), сформируйте из каждой гладкий шар.

Каждый шар раскатайте в овал, сверните неплотным рулетом, а затем сверните этот рулет в неплотное «ушко» или улитку, защипнув кончик.

Выложите заготовки на противень с пергаментом, накройте полотенцем и дайте расстояться 30–40 минут.

Смажьте булочки взбитым яйцом, густо посыпьте сахарным песком и выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до золотистого цвета. Готовые плюшки переложите на решетку и дайте остыть под полотенцем.

Семья и жизнь
Увидеть во сне переедание: важный сигнал организма или предупреждение
Семья и жизнь
Пекинская капуста с авокадо: рецепт для своих, о котором все молчат
Семья и жизнь
Готовьте без плиты: секрет салата, с которым не надо долго мучиться
Общество
Эти синнабоны — воплощение домашнего уюта и нежности. Воздушное тесто, корица и сливочная заливка тают во рту. Идеально к чаю в выходной
Общество
Надоели мучения с дрожжевым тестом? Делаю творожные булочки «Розочки» — пышные, воздушные, смешал, и готово
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России

