В российском регионе загорелись два дома после налета БПЛА

В российском регионе загорелись два дома после налета БПЛА В Можайске два дома повреждены после атаки БПЛА

Возгорание, предположительно вызванное падением обломков БПЛА, привело к повреждению двух домов в Можайске, сообщил глава Можайского муниципального округа Денис Мордвинцев в своем канале на платформе МАХ. По его словам, пострадавших нет.

Сегодня утром в нашем округе произошло возгорание, предположительно выз ванное падением обломков беспилотного летательного аппарата, — написал Мордвинцев.

Он добавил, что на место происшествия быстро прибыли сотрудники спецслужб. Для тушения пожара использовали четыре пожарные машины и привлекли 18 спасателей.

В результате огнем повреждены два дома: жилой и дачный. В дачном строении на момент возгорания никого не было. В жилом доме находилась женщина с двумя внуками, но они успели покинуть здание, никто не пострадал.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что участок леса загорелся под городом из-за сбитого БПЛА. По его словам, над регионом ликвидировали 53 беспилотника — это была одна из самых продолжительных атак на Севастополь за последнее время.