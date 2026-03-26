26 марта 2026 в 22:52

«Это не наше»: Трамп открестился от конфликта на Украине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме провел параллель между позицией Германии по Ирану и собственной позицией по Украине. Он заявил, что Киев — это «не наш конфликт», тем самым дистанцировав Вашингтон от кризиса в стране.

Американский лидер раскритиковал заявление вице-канцлера Германии Ларса Клингбайля, который ранее подчеркнул, что Берлин не будет участвовать в военной операции против Ирана, назвав ее «не нашей войной». Трамп, услышав это, решил применить ту же логику к Украине.

Поэтому, когда я услышал, как Германия говорит об Иране, что это не ее война, я сказал: «Ну, Украина — это не наш конфликт». Мы помогаем, но Украина — не наш конфликт, — отметил Трамп журналистам в Белом доме.

Он назвал высказывание немецкого министра «чрезвычайно неуместным», но признал, что стереть его невозможно, так как Клингбайль искренне выразил свои чувства. Сам Трамп неоднократно напоминал, что хочет прекратить конфликт на Украине и считает, что Киев должен идти на уступки.

Ранее американский лидер заявил, что Вашингтон защищает Европу от якобы России. По его словам, которые передает пресс-служба Белого дома, при этом сама Европа не защищает США.

Дональд Трамп
конфликты
Украина
США
