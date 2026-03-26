Лавров раскритиковал США за браваду после убийства руководства Ирана

Члены администрации президента США с бравадой говорят о хладнокровных убийствах руководства Ирана, включая верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи, заявил в интервью France Télévisions глава МИД РФ Сергей Лавров. При этом такие высказывания дипломат назвал циничными.

Когда руководящие члены администрации президента США с бравадой и гордостью говорят о хладнокровных убийствах Верховного лидера Ирана и других членов руководства страны, то иначе как цинизмом это назвать трудно, — пояснил Лавров.