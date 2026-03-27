В МИД РФ сравнили поведение Ирана и Украины в условиях кризиса

Лавров: Украина вместе с Западом нарушила все, что только можно

МИД РФ МИД РФ Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Ситуации в Иране и на Украине существенно отличаются, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью французской телекомпании France Télévisions. По его словам, ключевое отличие в том, что Тегеран не нарушал международных обязательств, в отличие от Киева, который вместе с западными покровителями «нарушил все, что можно нарушить».

Министр напомнил, что в 2015 году был подписан Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе. В 2017 году США вышли из него, нарушив свои обязательства. Это объясняет отношение Тегерана к данной несправедливости.

Вы спросили: «В чем отличие ситуации в Иране и на Украине?» Отличие в том, что Исламская Республика Иран не нарушала каких-либо международных обязательств, в том числе в отношении иранской ядерной программы, — сказал Лавров.

Он также подчеркнул, что Россия предупреждала Запад о последствиях расширения НАТО на восток. В декабре 2021 года Москва предлагала заключить договоры о гарантиях безопасности, но получила отказ. По словам министра, европейские политики прекрасно понимают, в чем причина нынешнего кризиса на Украине, и не могут ссылаться на отсутствие предупреждений.

Ранее Лавров заявил, что члены администрации президента США с бравадой говорят о хладнокровных убийствах руководства Ирана, включая верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи. Такие высказывания дипломат назвал циничными.

