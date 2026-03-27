Никаких больше сложных рецептов. Готовлю королевско-царскую пасху — нежнее пломбира и краше любой покупной

Беру творог, масло и желтки — и готовлю королевско-царскую пасху без лишних хлопот. Получается обалденная вкуснятина: нежное маслянистое суфле, которое тает во рту, с тонким ванильным ароматом, изюмом и цукатами.

Для приготовления вам понадобится: 500 г жирного творога, 150 г сливочного масла, 3 желтка, 100 г сахарной пудры, 1 чайная ложка ванильного сахара, 50 г изюма, 50 г цукатов, щепотка соли. Масло размягчите, творог протрите через сито дважды. Желтки разотрите с сахарной пудрой добела.

Соедините творог, масло, желтковую массу, ванильный сахар и соль, тщательно перемешайте до однородности. Добавьте изюм и цукаты. Пасочницу застелите влажной марлей, выложите творожную массу, утрамбуйте, края марли заверните. Поставьте под гнет в холодильник на 12 часов. Перед подачей переверните на блюдо, снимите марлю и украсьте орехами или цукатами. Эта пасха станет настоящим украшением праздничного стола.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.