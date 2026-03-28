Корреспондент RT не смог сдержать слез из-за смерти журналистки в Ливане

Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 марта 2026 в 20:46

Корреспондент RT Суини не сдержал слез из-за гибели журналистки Фатуни в Ливане

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Корреспондент RT Стив Суини назвал погибшую журналистку Al Mayadeen Фатиму Фатуни храброй и невероятной. Он отметил, что не может поверить в смерть коллеги, так как общался с ней тем же утром. Редакция RT опубликовала его интервью в Telegram-канале, в котором он не смог сдержать слез.

Я общался с ней еще сегодня утром. Не могу поверить, что ее больше нет, — подчеркнул он.

Суини также вспомнил, что когда начался израильско-палестинский конфликт Фатуни подняла микрофон и назвала его своим оружием. Корреспондент добавил, что она несла всем правду.

Журналистка погибла с коллегой с телеканала Al-Manar Али Шуайба во время атаки беспилотников ЦАХАЛ на юг Ливана. В редакции Al-Mayadeen назвали действия израильской армии подлыми.

Армия обороны Израиля позже подтвердила целенаправленный удар по журналистам. В ЦАХАЛ Шуайбу назвали якобы террористом «Хезболлы», действовавшим под видом корреспондента. Известно, что Фатуни сотрудничала с «Известиями».

журналисты
смерти
Ливан
Ближний Восток
Израиль
атаки
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.