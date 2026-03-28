Корреспондент RT не смог сдержать слез из-за смерти журналистки в Ливане

Корреспондент RT Стив Суини назвал погибшую журналистку Al Mayadeen Фатиму Фатуни храброй и невероятной. Он отметил, что не может поверить в смерть коллеги, так как общался с ней тем же утром. Редакция RT опубликовала его интервью в Telegram-канале, в котором он не смог сдержать слез.

Я общался с ней еще сегодня утром. Не могу поверить, что ее больше нет, — подчеркнул он.

Суини также вспомнил, что когда начался израильско-палестинский конфликт Фатуни подняла микрофон и назвала его своим оружием. Корреспондент добавил, что она несла всем правду.

Журналистка погибла с коллегой с телеканала Al-Manar Али Шуайба во время атаки беспилотников ЦАХАЛ на юг Ливана. В редакции Al-Mayadeen назвали действия израильской армии подлыми.

Армия обороны Израиля позже подтвердила целенаправленный удар по журналистам. В ЦАХАЛ Шуайбу назвали якобы террористом «Хезболлы», действовавшим под видом корреспондента. Известно, что Фатуни сотрудничала с «Известиями».