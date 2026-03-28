ВСУ убили ребенка, Лерчек в слезах, Каллас в опале США: что будет дальше

ВСУ убили ребенка, Лерчек в слезах, Каллас в опале США: что будет дальше

Ребенок погиб при ударе ВСУ по Ярославской области, блогер Лерчек в слезах рассказала о посещении государственного фельдшера, «длинный язык» главы евродипломатии Каи Каллас взбесил США — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Две семьи, две трагедии: ВСУ убили ребенка и молодую мать

Силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов ВСУ на Ярославскую область, уничтожив более 30 вражеских дронов. Однако, по предварительным данным, есть жертвы: погиб ребенок, его родители госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщил глава региона Михаил Евраев.

«К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. Погиб ребенок, который во время атаки находился в одном из частных жилых домов в СНТ Ярославского района. Его родители в тяжелом состоянии госпитализированы. Пострадала и жительница соседнего дома», — подчеркнул губернатор.

Он добавил, что также повреждены несколько жилых домов и торговый объект. Евраев пообещал оказать всю необходимую помощь и выплатить компенсации. Так, родственники погибшего ребенка получат выплату в размере миллиона рублей. Глава региона напомнил, что при легком ранении полагаются выплаты в 313,5 тыс. рублей на человека. При тяжелом сумма достигает уже 627 тыс. рублей на человека.

В Запорожской области тем временем украинские беспилотники ударили по машине, в которой ехала семья с маленькими детьми. Как уточнил глава региона Евгений Балицкий, женщина скончалась на месте, ее муж и один ребенок находятся в больнице, второй малыш не пострадал.

«В машине находились двое взрослых — мужчина 1999 года рождения и женщина 2000 года рождения, а также их двое детей 2020 и 2022 года рождения. От полученных ранений <...> женщина скончалась», — отметил губернатор.

Он добавил, что это был удар украинской армии не по военным объектам, а целенаправленное убийство мирных жителей. Семье, в которой случилась трагедия, будет оказана вся необходимая помощь, резюмировал Балицкий.

«Я не хочу умирать»: заплаканная Лерчек вышла на связь

Блогерша Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) рассказала, как следователь лишь однажды разрешил ей съездить в государственное медучреждение. При этом инфлюенсеру не дали выбрать клинику самостоятельно, поскольку ей запрещено пользоваться интернетом и «Госуслугами».

«Он (следователь. — NEWS.ru) сказал, что записаться мы [в медучреждение] можем только при нем, потому что я не могу пользоваться интернетом и мне запрещено пользоваться „Госуслугами“. И мы при нем открыли „Госуслуги“ и нашли ближайшее место. Все, что мы нашли, это какой-то фельдшерский кабинет. Максимум, какую помощь там могут оказать, — только померить температуру», — в слезах отметила Чекалина.

По ее словам, после этого визита она просто продолжала принимать обезболивающие препараты. Лерчек призналась, что чувствует себя инвалидом, а также заявила, что «не хочет умирать и будет бороться до конца».

«Но у меня вот эти господа отняли драгоценное время», — резюмировала Чекалина.

Защита блогерши заявила, что жалобы Лерчек на состояние здоровья игнорировались в течение семи месяцев, а разрешение на посещение врача выдавалось только два раза, одним из которых стало разрешение посетить тот самый фельдшерский пункт в Истре. Адвокаты добавили, что 90% ходатайств защиты касались именно профильных частных центров с необходимым оборудованием, однако, по их словам, все они были отклонены.

В ГУ МВД России по Москве в свою очередь сообщили, что следователи не отказывали Лерчек в посещении государственных больниц. При этом в ведомстве уточнили, что женщине дважды отказали в посещении частных клиник.

«В ходе предварительного следствия по уголовному делу, возбужденному по статье 193.1 УК РФ от обвиняемой, а также ее защитников неоднократно поступали ходатайства на посещение государственных медицинских учреждений, все они были удовлетворены в полном объеме. Вместе с тем следователи дважды отказали в удовлетворении ходатайства обвиняемой на посещение коммерческих медицинских учреждений», — говорится в сообщении.

В феврале Чекалина родила четвертого ребенка, на следующий день после выписки ее госпитализировали в онкологическую реанимацию. У нее диагностирован рак желудка четвертой стадии с метастазами. Адвокат инфлюенсера Юлия Лисановская отметила, что у Лерчек начал слепнуть один глаз. Сейчас она проходит лечение в НМИЦ онкологии имени Блохина.

Каллас взбесила Рубио и нарвалась на грубость

На совещании глав МИД стран G7 во Франции произошла острая перепалка между госсекретарем США Марко Рубио и главой евродипломатии Каей Каллас. Американский дипломат предложил европейской коллеге самой взяться за урегулирование конфликта на Украине, если она считает, что США делают недостаточно.

Все началось с того, что Каллас раскритиковала Вашингтон за то, что он, по ее мнению, недостаточно жестко ведет себя с Россией. Рубио, которого это явно разозлило, ответил резко и на повышенных тонах.

«Мы делаем все, что в наших силах, для прекращения конфликта. Если вы считаете, что можете справиться лучше, то действуйте. Мы уступим вам место», — сказал он.

Госсекретарь также отметил, что США поддерживают контакты и с Москвой, и с Киевом, а также оказывают Украине военную и разведывательную помощь. После перепалки несколько европейских министров вмешались и заявили, что по-прежнему рассчитывают на дипломатические усилия США.

До этого Рубио резко раскритиковал заявления президента Украины Владимира Зеленского о ходе мирных переговоров. По словам американского политика, украинский глава сознательно искажает позицию Вашингтона, заявляя, что гарантии безопасности Киеву поставлены в зависимость от «вывода сил из Донбасса».

«Ему совершенно ясно было сказано, и ему следовало это понять, что гарантии безопасности последуют лишь по завершении конфликта. Однако это не было прикреплено к условию сдачи им территории. Понятия не имею, почему он такое говорит. Это просто не соответствует действительности», — отметил Рубио.

Госсекретарь также подтвердил, что США не намерены предоставлять Украине гарантии безопасности, пока идут боевые действия, поскольку это означало бы прямое втягивание в конфликт. Зеленский же в интервью западным СМИ заявлял, что Вашингтон якобы требует вывода украинских войск из Донбасса в обмен на гарантии безопасности, и выражал недовольство давлением со стороны президента США Дональда Трампа.

