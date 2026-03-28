28 марта 2026 в 08:58

«Отняли драгоценное время»: Лерчек в слезах накинулась на следователей

Лерчек рассказала о посещении государственного фельдшера в Истре

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Блогерша Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) в одном из видео в соцсетях рассказала, как следователь лишь однажды разрешил ей съездить в государственное медучреждение. При этом инфлюенсеру не дали выбрать клинику самостоятельно, поскольку ей запрещено пользоваться интернетом и Госуслугами.

Все, что мы нашли в Истре — это фельдшерский кабинет. <...> Там могли максимум померить температуру. Никакого оборудования, которое могло бы мне помочь, я там не нашла, — в слезах отметила Чекалина.

По ее словам, после этого визита она просто продолжала принимать обезболивающие препараты. Лерчек призналась, что чувствует себя инвалидом, а также заявила, что «не хочет умирать и будет бороться до конца».

Но у меня вот эти господа отняли драгоценное время, — резюмировала Чекалина.

Ранее блогер Артем Чекалин заявил, что ничего не знает о новом бренде бывшей супруги. При этом он признал, что Лерчек сейчас очень нужны деньги на лечение и на семью, поэтому пожелал ей успехов. Бизнесмен уточнил, что не может поддерживать связь с экс-женой и узнает о ее состоянии только от родителей блогерши.

До этого стало известно, что мать Лерчек Эльвира Феопентова зарегистрировала в России косметический бренд. Предполагается, что в бизнесе ей будет помогать сама инфлюенсер. Сейчас Феопентова владеет основной долей ООО «Еййя» — 60%.

