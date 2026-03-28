«Сгущаются грозовые тучи»: на Западе ужаснулись положению Киева

Киев принял на себя основные последствия операции США и Ирана против Израиля, пишет L'AntiDiplomatico. Авторы материала отметили, что над Украиной «сгущаются грозовые тучи».

Итак, если еще несколько дней назад говорили, что небо над Киевом свинцовое, то теперь можно сказать, что над ним сгущаются грозовые тучи, — отмечается в публикации.

Как пишет издание, ситуация казалась проблемной еще несколько дней назад после публикации Bloomberg о том, что Украине хватит средств на продолжение конфликта лишь до июня. Однако затем появился материал Politico о прекращении поставок вооружения Киеву из-за операции против Ирана. Авторы издания также подчеркивают, что раскол между США и ЕС дополнительно повлиял на положение Киева.

Ранее Иран пригрозил Украине ударами из-за помощи Израилю. Исламская Республика назвала страну своей законной целью. Это стало ответом на обещание украинского президента Владимира Зеленского отправить на Ближний Восток специалистов для борьбы с беспилотниками.