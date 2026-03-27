Никакой возни с глазурью: этот краффин сам по себе красив — слоистое тесто и насыщенная начинка. Мой пасхальный хит

Беру дрожжевое тесто, вишню и шоколад — и пеку краффины, которые вместо обычных куличей становятся главным десертом на Пасху.

Получается обалденная вкуснятина: десятки тончайших слоёв маслянистого теста, внутри — сочная вишня в коньяке и кусочки молочного шоколада, а сверху — ни грамма глазури, только лёгкая сахарная пудра.

Для приготовления вам понадобится: для опары — 170 мл молока, 20 г сахара, 21 г прессованных дрожжей, 140 г муки; для теста — 2 яйца, 80 г сахара, 2 г соли, ванилин, цедра 1 лимона, 260–280 г муки, 65 г сливочного масла; для начинки — 150 г сушёной вишни, 40 мл коньяка, 100 г молочного шоколада, 60 г миндальной муки, 70 г сливочного масла.

Замесите опару, дайте подойти 40 минут. Яйца взбейте с сахаром, солью и ванилью до пышности, добавьте цедру, опару и муку, затем введите 65 г масла, вымешивайте 5–7 минут до эластичности. Оставьте в тепле на 1 час. Вишню залейте коньяком на час. Тесто разделите на две части, каждую раскатайте в пласт, смажьте маслом для начинки, посыпьте миндальной мукой, вишней и шоколадом. Сверните в рулет, разрежьте вдоль, не дорезая до конца, разверните срезы наружу, скрутите в улитку, уложите в формы. Дайте подойти 30 минут. Выпекайте при 180°С 35–45 минут. Остудите и посыпьте сахарной пудрой.

