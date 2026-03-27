Творожный кулич «Нежность» — пышный пористый мякиш с изюмом и цукатами: в разрезе как воздушное облако

Беру творог, яйца и муку — и пеку творожный кулич без дрожжей, который получается нежным, влажным и ароматным, как пасхальный.

Получается обалденная вкуснятина: мягкий, пористый мякиш с ванильным ароматом, изюмом и цукатами, тонкая румяная корочка, а готовится все без долгих расстоек и сложных этапов.

Для приготовления вам понадобится: 500 г творога, 3 яйца, 150 г сливочного масла, 200 г сахара, 300 г муки, 1 чайная ложка разрыхлителя, 1 чайная ложка ванильного сахара, 100 г изюма или цукатов, щепотка соли. Творог протрите через сито или пробейте блендером. Масло размягчите, взбейте с сахаром до пышности, по одному добавьте яйца, затем творог, ванильный сахар и соль. Муку смешайте с разрыхлителем, постепенно всыпьте в жидкую массу, аккуратно перемешайте. Добавьте изюм, обваленный в муке.

Форму для кулича смажьте маслом и присыпьте мукой, выложите тесто на 2/3 высоты. Выпекайте при 180 °С 40–45 минут до сухой лучины. Остудите, посыпьте сахарной пудрой или украсьте глазурью. Этот кулич станет любимым рецептом для тех, кто ценит простоту и отличный результат.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.